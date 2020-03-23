О том, как министр правительства Санду отреагировала на аплодисменты врачам

В воскресенье тысячи граждан страны выразили поддержку медикам, устроив на балконах аплодисменты за их усилия по борьбе с коронавирусом. Этот символический жест был подхвачен по примеру других европейских стран, таких как Италия и Испания, где люди выражают признательность врачам за тяжелую работу. Однако в Молдове эта инициатива почему-то стала предметом насмешек со стороны бывшего министра здравоохранения Аллы Немеренко.

«Не думаю, что достаточно хлопать в ладоши на балконах, чтобы оценить работу медицинского персонала», – язвительно написала Немеренко на своей странице в социальной сети. В своем сообщении она заявила, что власти, дескать должны были бы обеспечить медиков дополнительными выплатами, намекая на то, что врачи нуждаются в деньгах, а не в поддержке сограждан. При этом бывшая чиновница, напрочь «забыла», что сотрудники стратегических лечебных учреждений, в которых размещают больных коронавирусом, уже получают 100%-ную прибавку к зарплате, о чем публично заявила глава минздрава Виорика Думбрэвяну.