Президент не исключает, что может быть задействована армия для содействия в борьбе с распространением коронавируса. Глава государства заявил, что власти рассматривают вариант использования армии во время чрезвычайного положения, введенного в стране для противодействия распространению COVID-19. Игорь Додон пояснил, что пока такой необходимости нет, так как задействованных сил на этом этапе вполне достаточно.

«Мы готовы задействовать и армию, если это будет необходимо. На этом этапе ситуация хорошо управляется как МВД, так и другими службами», – сказал президент.