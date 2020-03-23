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Газета "Кишиневские новости"

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Когда в Молдове могут быть задействованы армейские подразделения?

23 марта
13:58 2020
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Президент не исключает, что может быть задействована армия для содействия в борьбе с распространением коронавируса. Глава государства заявил, что власти рассматривают вариант использования армии во время чрезвычайного положения, введенного в стране для противодействия распространению COVID-19. Игорь Додон пояснил, что пока такой необходимости нет, так как задействованных сил на этом этапе вполне достаточно.

«Мы готовы задействовать и армию, если это будет необходимо. На этом этапе ситуация хорошо управляется как МВД, так и другими службами», – сказал президент.

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