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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Все медработники обеспеченны защитной экипировкой от COVID -19

23 марта
13:56 2020
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Виорика Думбрэвяну заявила, что медиков из пригородов при необходимости могут обеспечить временным жильем в Кишиневе

Власти располагают необходимым количеством защитной экипировки для медицинского персонала, а информация об отсутствии является обманом. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Мы продолжим принимать необходимые меры для обеспечения медицинских работников всем необходимым. Располагаем защитным снаряжением, и речь не идет только о врачах и медсестрах, говорим о всей системе здравоохранения», – заявила министр.

В то же время, она поблагодарила всех, кто проявил солидарность с медиками.

«Хочу поблагодарить граждан Молдовы, проявивших социальную ответственность на фоне тех, кто уделил больше времени критике, сенсациям. Спасибо за солидарность и аплодисменты сотрудникам медицинской системы, за оценку их деятельности», – сказала Виорика Думбрэвяну.

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