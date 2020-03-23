Виорика Думбрэвяну заявила, что медиков из пригородов при необходимости могут обеспечить временным жильем в Кишиневе

Власти располагают необходимым количеством защитной экипировки для медицинского персонала, а информация об отсутствии является обманом. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Мы продолжим принимать необходимые меры для обеспечения медицинских работников всем необходимым. Располагаем защитным снаряжением, и речь не идет только о врачах и медсестрах, говорим о всей системе здравоохранения», – заявила министр.

В то же время, она поблагодарила всех, кто проявил солидарность с медиками.

«Хочу поблагодарить граждан Молдовы, проявивших социальную ответственность на фоне тех, кто уделил больше времени критике, сенсациям. Спасибо за солидарность и аплодисменты сотрудникам медицинской системы, за оценку их деятельности», – сказала Виорика Думбрэвяну.