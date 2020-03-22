За последние сутки в Молдове зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа

Об этом заявил глава государства Игорь Додон по итогам заседания Кризисного штаба при Департаменте по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова.

Таким образом, всего в Республике Молдова 94 зараженных, из которых 38 въехали из-за границы: 18 человек из Италии, десять из Украины, пятеро из Великобритании, двое из Франции, еще по одному из России, Румынии, Швейцарии и Чехии.

Из инфицированых внутри страны лидирует Кишинев – 37 из 56 случаев. В целом в Молдове были проверены 792 человека.

В завершение заседания президент Игорь Додон обратился к гражданам страны с убедительной просьбой принять все необходимые меры для соблюдения карантина, поскольку в случае дальнейшего распространения вируса власти будут вынуждены прибегнуть к еще более строгим ограничительным мерам, как это уже делается в соседних и других странах.

«Призвал население уважать труд медиков, полицейских и других людей, находящихся на переднем крае борьбы с вирусом. Также призвал прессу публиковать только проверенную информацию о кризисной ситуации в стране», – отметил глава республики.