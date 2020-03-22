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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Паника хуже вируса

22 марта
20:51 2020
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Президент Игорь Додон в условиях Чрезвычайного положения призвал граждан к спокойствию

Выступая в одной из телепрограмм, он напомнил, что несколько лет назад, в разгар эпидемии птичьего гриппа, ситуация в стране была гораздо сложнее, и больных, и умерших было значительно больше, чем сейчас, но система здравоохранения справилась. Не в последнюю очередь потому, что отсутствовали панические настроения. Вот и сейчас глава государства обратился к населению с призывом позволить врачам работать спокойно и заверил, что власти сделают все возможное, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

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