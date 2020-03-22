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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Ограничивать право людей прийти на выборы нельзя

22 марта
20:47 2020
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«При проведении выборов в Хынчештах были предприняты все необходимые меры безопасности. Случаи заражения, которые там есть, не касаются предвыборного или выборного периода. Просто женщина приехала из-за рубежа, ходила в церковь, к доктору и потому появился  очаг заражения. Ситуация взята под контроль. Никто из участников предвыборной кампании не обращался с предложением отменить или перенести выборы. Эти вопросы поднимают проигравшие. Мне кажется, здесь больше политики и истерики, чем чего-то другого», – отметил президент.

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