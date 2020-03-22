«При проведении выборов в Хынчештах были предприняты все необходимые меры безопасности. Случаи заражения, которые там есть, не касаются предвыборного или выборного периода. Просто женщина приехала из-за рубежа, ходила в церковь, к доктору и потому появился очаг заражения. Ситуация взята под контроль. Никто из участников предвыборной кампании не обращался с предложением отменить или перенести выборы. Эти вопросы поднимают проигравшие. Мне кажется, здесь больше политики и истерики, чем чего-то другого», – отметил президент.