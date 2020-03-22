Президент сообщил, что в этом году национальная экономика не покажет роста из-за потерь, вызванных пандемией, такая же ситуация возникнет в ряде государств, охваченных коронавирусом. По расчетам, в текущем году рост ВВП должен был быть 3,6%. «Мы составили один сценарий с 0% экономического роста; один минус 3% и еще один – минус 5%. На основании этих сценариев мы рассчитали сумму дохода, которую может потерять бюджет», – пояснил Додон.

Он уточнил, что, по самому мрачному сценарию в нынешнем году бюджет может потерять 6-7 млрд леев, или 300 млн евро. Эти потери будут компенсированы за счет помощи МВФ в 100 млн долларов. Также Молдова получит общий кредит на сумму 500 млн евро от Российской Федерации, из которых 200 млн евро будет выделено в марте-апреле. В то же время Китай выразил готовность поддержать Молдову в компенсации экономических потерь, понесенных в результате пандемии и готов предоставить нам кредит в несколько сотен миллионов долларов.