По количеству аппаратов искусственной вентиляции легких, учитывая численность населения, Молдова опережает такие страны как Украина, Румыния, Латвия, Великобритания

Такие данные приведены на сайте https://mejdurecie.md/. В период пандемии, связанной с распространением коронавируса, основным решением для поддержания тяжелобольных является использование аппаратов искусственной вентиляции легких.

Какова обеспеченность этой аппаратурой в некоторых странах Европы в сравнении с численностью населения? И сколько человек в этих государствах приходится на один аппарат искусственной вентиляции легких? Кто лидеры и кто аутсайдеры?

Кипр – 55 аппаратов, население – 1.17 млн человек. Латвия – 100 аппаратов, население – 1.92 млн. человек. Белоруссия более 2000 аппаратов, население – 9.5 млн человек. Румыния – 2.816 аппаратов, население 19.5 млн человек. Украина – 3500 ИВЛ, население – 42 млн человек. (По областям, Одесская область – около 130 аппаратов, население – 2.4 млн, Киев – 200 аппаратов, население – 2.8 млн). Великобритания – 5000 аппаратов, население – 66.4 млн человек. Германия – 25 000 аппаратов, население – 82.9 млн человек. Россия – в целом – 40 000, население 143.78 млн. (Некоторые области: Новосибирская область – 570 аппаратов, население – 2.8 млн, Воронежская область – 348 аппаратов на 2.3 млн). Молдова – 500 аппаратов, население 2.6 млн.

Лидеры выборки

В Германии один аппарат ИВЛ приходится на 3320 человек.

В России один аппарат ИВЛ приходится на 3595 человек.

В Молдове один аппарат ИВЛ приходится на 5200 человек.

Белоруссия один аппарат ИВЛ приходится на 4750 человек.

В Румынии один аппарат ИВЛ приходится на 6964 человек.

В Украине один аппарат ИВЛ приходится на 12 тысяч человек.

В Великобритании один аппарат ИВЛ приходится на 13280 человек.

Аутсайдеры выборки

В Латвии один аппарат ИВЛ приходится на 19200 человек.

На Кипре один аппарат ИВЛ приходится на 21273 человек.

Подготовил — Сергей ТКАЧ.

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