Глава Национального банка Октавиан Армашу полагает, что цены на услуги и некоторые виды товаров в обозримом будущем снизятся.

Дешевеют энергоносители и, в частности, нефть. Потому инфляция может сократиться до минимума и даже перейти в дефляцию, прогнозирует чиновник. При этом Армашу считает возможным, что некоторые запланированные кредиты или инвестиции могут не поступить в страну из-за пандемии коронавируса, но это, полагает губернатор НБМ, не должно привести к серьезным последствиям.