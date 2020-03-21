Главный банкир прогнозирует в Молдове снижение инфляции
21 марта
21:51 2020
Глава Национального банка Октавиан Армашу полагает, что цены на услуги и некоторые виды товаров в обозримом будущем снизятся.
Дешевеют энергоносители и, в частности, нефть. Потому инфляция может сократиться до минимума и даже перейти в дефляцию, прогнозирует чиновник. При этом Армашу считает возможным, что некоторые запланированные кредиты или инвестиции могут не поступить в страну из-за пандемии коронавируса, но это, полагает губернатор НБМ, не должно привести к серьезным последствиям.