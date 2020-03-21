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Газета "Кишиневские новости"

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Ложный приговор к 8,5 годам заключения за отказ от… ложных показаний

21 марта
11:41 2020
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Проводила ли Пунга по подсказке Платона поддельные платежи?

Бывшая сотрудница «Молдиндконбанк» Ольга Пунга, находящаяся в тюрьме у села Руска, направила в средства массовой информации письмо. В нем она сообщает об объявлении бессрочной голодовки.

Пунгу в 2017-м году приговорили к 8,5 годам заключения за мошенничество. По версии прокуратуры, она, по указаниям другого сидельца, предпринимателя Вячеслава Платона, фальсифицировала квитанции об оплате банком государственных пошлин. Однако специалисты заявляют: в пределах своих служебных полномочий Пунга не могла ничего подобного провернуть. От нее якобы требовали дать ложные показания в адрес Платона, а за  отказ она поплатилась, утверждают правозащитники. Новый генеральный прокурор Александр Стояногло 6 марта обратился в суд с просьбой приостановить исполнение наказания для Пунги. Однако в суде города Хынчешты вчера решили оставить бывшую сотрудницу банка в заключении.

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