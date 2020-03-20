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Газета "Кишиневские новости"

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Мы вас поймаем и посадим в тюрьму!

20 марта
13:00 2020
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Так предупредил Игорь Додон авторов фейковых новостей

В ходе передачи «Президент отвечает» глава государства заявил, что из-за паники страхи в обществе только возрастают. Есть много заинтересованных в том, чтобы распространять фальшивые новости и панику. Они должны ответить перед законом, считает президент страны.

«Думаете, что мы вас не поймаем. Поймаем и тех, кто распространяет эти вещи. В тюрьму сядете за такое, я не шучу», – заявил Додон.

Президент рассказал о некоторых  способах распространения фейковых новостей за последние дни:

  • Аудиозапись. Звонок родственников, где сообщается о большом количестве умерших от коронавируса;
  • Текстовое сообщение. Многие получили на свои телефоны смс с сообщением о вертолете, который будет распылять над городом лекарства для дезинфекции;
  • Фальшивая информация распространялась и бывшими чиновниками, как в случае с бывшим начальником Пограничной полиции (прим. ред. – Росиан Василой);
  • Фальсификация документов – еще один путь распространения фейков.

Эти же способы использовались и в России, и в Беларуси, и в Украине.

Глава государства призвал граждан не верить «этим глупостям».

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