Правительство введет более жесткие ограничения по формированию цен

Об этом в ходе прямой трансляции передачи «Президент отвечает» заявил глава государства.

«У нас нет проблем на этом этапе в том, что касается продовольственной безопасности. Предпосылок для роста цен нет. Мы видели, что на гречку цены повысили в два раза. Не делайте этого, будете наказаны. Если заметим издевательства над гражданами, в срочном порядке примем решение вмешаться в управление этими процессами, назначим нового директора, если необходимо, или ограничим цены», – заявил Игорь Додон.