Пятница, 20 марта 2020, 15:12

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон пообещал действовать жестко в случае повышения цен

20 марта
11:46 2020
Версия для печати Поделиться

Правительство введет более жесткие ограничения по формированию цен

Об этом в ходе прямой трансляции передачи «Президент отвечает» заявил глава государства.

«У нас нет проблем на этом этапе в том, что касается продовольственной безопасности. Предпосылок для роста цен нет. Мы видели, что на гречку цены повысили в два раза. Не делайте этого, будете наказаны. Если заметим издевательства над гражданами, в срочном порядке примем решение вмешаться в управление этими процессами, назначим нового директора, если необходимо, или ограничим цены», – заявил Игорь Додон.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,800,00%
EUR19,11+0,77%
GBP20,98+2,55%
UAH0,64–0,31%
RON3,94+0,81%
RUB0,23+0,25%

Курсы валют в MDL на 20.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд