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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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В Молдове будет запущена он-лайн платформа по COVID-19

20 марта
11:43 2020
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Министерство здравоохранения готовит к запуску он-лайн платформу о ситуации с заболеванием COVID-19

Минздрав совместно с Национальным агентством общественного здоровья представят сайт сегодня. Министр Виорика Думбрэвяну сообщила, что он будет содержать актуальную информацию о коронавирусе.

«Существенным элементом в нынешней ситуация является наличие информации из официальных источников», – сказала глава ведомства.

Он-лайн платформа будет запущена при поддержке Фонда ООН по народонаселению и ВОЗ.

(смотреть тутhttp://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR16-k15c_jAHCHTkhdKNeaTFDxgruqoeRR_QYTcmrxExpf89s4q1yN9tSk#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b)

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