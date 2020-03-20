Министерство здравоохранения готовит к запуску он-лайн платформу о ситуации с заболеванием COVID-19

Минздрав совместно с Национальным агентством общественного здоровья представят сайт сегодня. Министр Виорика Думбрэвяну сообщила, что он будет содержать актуальную информацию о коронавирусе.

«Существенным элементом в нынешней ситуация является наличие информации из официальных источников», – сказала глава ведомства.

Он-лайн платформа будет запущена при поддержке Фонда ООН по народонаселению и ВОЗ.

(смотреть тутhttp://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR16-k15c_jAHCHTkhdKNeaTFDxgruqoeRR_QYTcmrxExpf89s4q1yN9tSk#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b)