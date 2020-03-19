Пятница, 20 марта 2020, 06:43

Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

Назад на главную Подписаться на RSS

«Tesla» сдалась коронавирусу

19 марта
21:06 2020
Версия для печати Поделиться

Завод электрокаров закрылся

В городе Фримонте, что в американском штате Калифорния, расположена единственная в США фабрика по сборке электроавтомобилей. Это головное предприятие компании «Tesla».

И вот теперь оно закрылось, правда, как говорят, временно. Глава компании Илон Маск вынужден был подчиниться распоряжению местных властей. А они в условиях пандемии разрешили работать только фирмам и организациям, занимающимся жизнеобеспечением населения – продовольственным магазинам и аптекам. Тех, кто не подчинится, накажут штрафом или даже тюремным заключением, сообщает Reuters.

Таким образом, без работы остались 10000 человек, а ведь они ежегодно собирали около 450000 электрокаров. И это не первый удар, который коронавирус нанес компании «Tesla». Еще раньше из-за пандемии закрылась недавно сданная в эксплуатацию фабрика в Шанхае. Как следствие, стоимость акций компании упала сразу почти на 10%.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,800,00%
EUR19,08+0,60%
GBP20,69+1,14%
UAH0,640,00%
RON3,93+0,52%
RUB0,22–0,48%

Курсы валют в MDL на 20.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд