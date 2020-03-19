Завод электрокаров закрылся

В городе Фримонте, что в американском штате Калифорния, расположена единственная в США фабрика по сборке электроавтомобилей. Это головное предприятие компании «Tesla».

И вот теперь оно закрылось, правда, как говорят, временно. Глава компании Илон Маск вынужден был подчиниться распоряжению местных властей. А они в условиях пандемии разрешили работать только фирмам и организациям, занимающимся жизнеобеспечением населения – продовольственным магазинам и аптекам. Тех, кто не подчинится, накажут штрафом или даже тюремным заключением, сообщает Reuters.

Таким образом, без работы остались 10000 человек, а ведь они ежегодно собирали около 450000 электрокаров. И это не первый удар, который коронавирус нанес компании «Tesla». Еще раньше из-за пандемии закрылась недавно сданная в эксплуатацию фабрика в Шанхае. Как следствие, стоимость акций компании упала сразу почти на 10%.