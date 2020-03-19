По инициативе Игоря Додона, правительство выделит 25 млн леев на ремонт дорог в Бельцах

Президент Игорь Додон обратился к правительству с просьбой выделить 25 млн леев на ремонт дорог в Бельцах. Об этом сообщил сам глава государства, который совершает рабочий визит в Бельцы для участия в зональном совещании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Игорь Додон провел заседание в здании мэрии с представителями центральной и местной администраций и депутатами парламента, представляющими муниципалитет. В ходе встречи обсуждалась нынешняя ситуация в городе.

«Учитывая очень плохое состояние дорог во втором после Кишинева городе страны, я выдвинул инициативу и обращаюсь к правительству, чтобы при внесении поправок в бюджет, запланированных через несколько дней, было предусмотрено дополнительно 25 млн леев на ремонт городских дорог. Это более чем в 10 раз превышает первоначальную сумму, указанную в госбюджете этого года (изначально было 2.1 млн леев), а вместе со средствами из Дорожного фонда в этом году на ремонт дорог муниципия Бельцы из госбюджета будет выделено более 40 млн леев. Это рекордный объём денежных средств, выделенных правительством РМ из госбюджета для ремонта дорог муниципия Бельцы за последние 10 лет», – отметил Игорь Додон, добавив, что в скором времени будут запущены несколько социальных и экономических проектов для Бельц.