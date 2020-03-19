Думбрэвяну считает, что медики-предприниматели не имеют права заниматься бизнесом в ущерб людям

Настоящий кошмар пережили двое граждан Молдовы, которые сдали анализы на выявление коронавируса в частных лабораториях. После сдачи анализов им сообщили о положительных результатах. Сразу после этого они отправились в государственную больницу, где был проведен повторный тест, который показал – инфекции не обнаружено. Об этом случае рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Мне очень жаль, что некоторые частные клиники нашли возможность наживаться на здоровье граждан. Не надо заниматься бизнесом в ущерб людям», – сказала глава ведомства.

Думбрэвяну добавила, что самая большая опасность состоит в том, что люди могут получить отрицательные результаты в частных клиниках, а в действительности являться зараженными. Она сообщила, что в Молдове только лаборатория Национального агентства общественного здоровья является аккредитованной Всемирной организацией здравоохранения для проведения тестов на выявление вируса COVID-19.