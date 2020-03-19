Эксперт-эпидемиолог ВОЗ Стелла Георгицэ сказала, что у людей нет иммунитета на COVID-19, и объяснила, что это означает

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Стелла Георгицэ опровергаем мифы о лицах, которые якобы обладают иммунитетом к коронавирусу. Согласно ее заявлениям, ни у кого в мире его нет. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции.

«Мы, граждане, не обладаем иммунитетом на этот вирус. Что это означает: вирус, который попадает в наш организм, размножается. Период от проникновения вируса в организм до появления клинических симптомов, то есть инкубационный период, составляет 14 дней», – сказала Георгицэ.

Представитель ВОЗ подчеркнула важность соблюдения 14-дневного карантинного периода. Также люди должны сохранять социальную дистанцию, находиться дома и как можно чаще мыть руки. Также важно трижды в день измерять температуру.