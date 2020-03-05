Хорошие новости от премьера.

Во втором полугодии правительство намерено повысить зарплаты педагогам, медикам и другим категориям бюджетников. Кику объяснил, что это станет возможным благодаря росту доходов – на 1,2 млрд леев за первые два месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«В бюджет ежедневно поступает налогов и сборов на 30 млн леев больше по сравнению с прошлым годом. Если истерика, связанная с коронавирусом не преподнесёт неприятных сюрпризов в экономическом плане на мировом и региональном уровне, эта динамика позволит нам во втором полугодии выступить с инициативой о новом повышении зарплаты бюджетникам», – пояснил премьер.

Более того, глава правительства сообщил, что планируется запустить проект по поддержке соотечественников, имеющих намерение вернуться на родину.

«С 1 июля мы предлагаем открывать банковский депозитный счет для каждого соотечественника, возвращающегося из-за границы и трудоустраивающегося. Размер месячной субвенции со стороны государства – до 20% от официально декларируемой зарплаты», – написал Ион Кику.

Напомним, что последний раз зарплаты бюджетникам были увеличены в январе 2020 г.

Еще одну хорошую новость сообщил в понедельник Ион Кику. На этой неделе правительство официально подпишет соглашение с Россией для получения кредита. Об этом премьер рассказал журналистам после еженедельного совещания в формате президент-спикер-премьер.

Россия предоставит Молдове кредит на строительство дорожной инфраструктуры на 10 лет. При этом процентная ставка не будет превышать 2%. Кику добавил, что первую часть кредита Россия переведет в начале апреля.

Напомним, что в ноябре прошлого года премьер Ион Кику на брифинге по итогам своего визита в Москву сообщил, что молдавской делегации удалось договориться с российской стороной о получении кредита $500 млн. Позже, президент Игорь Додон объяснил, что деньги будут потрачены на инфраструктурные проекты.