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Газета "Кишиневские новости"

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Комрат обзавелся собственным промышленным парком

28 февраля
21:34 2020
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И уже есть первые резиденты

Начало этому проекту было положено два года назад. Обустройство территории, прокладка коммуникаций и создание инфраструктуры обошлось примерно в 30 млн леев. Средства, как сообщает Gagauzinfo.md, выделили Фонд регионального развития, исполком Гагаузии и примэрия Комрата. Сегодня промышленный парк готов распахнуть двери перед резидентами.

И они не заставили себя ждать. Одна из компаний уже в марте начинает строительство мини-завода, который будет выпускать бумажные стаканчики и палочки для размешивания напитков в предприятиях общепита. Еще одна компания-резидент будет оказывать услуги по установке и монтажу солнечных панелей, а другое предприятие намерено производить мороженое и молочные продукты.

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