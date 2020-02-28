Политические аналитики считают, что таким образом Филат расплатился с Майей Санду за освобождение из заключения

Кандидат ЛДПМ в Хынчештском одномандатном округе Анатолие Постолаки объявил о выходе из предвыборной гонки за мандат депутата, призвав независимого кандидата Григоре Кобзака последовать его примеру, – сообщает портал cotidianul.md

«Призываю его выйти из предвыборной гонки и способствовать тому, чтобы следующий депутат от Хынчештского округа был представителем правого фланга», – заявил Постолаки.

Он считает, что в условиях, когда в выборах участвуют несколько кандидатов-представителей правого политического спектра, появляется опасность, что мандат депутата достанется представителю левого фланга.

Стоит отметить, что, согласно опросам, правыми кандидатами, пользующимися наибольшим доверием граждан, являются Григоре Кобзак и Олеся Стамате.

Григоре Кобзак стал независимым выдвиженцем после того как лидер ПДС Майя Санду отказалась его поддерживать, несмотря на его тогдашний статус члена партии. На его место была предложена Олеся Стамате.

Также напомним, что после освобождения из тюрьмы в декабре бывшего партийного начальника Майи Санду, зазвучали голоса, что Влад Филат был отпущен на свободу благодаря решениям, принятым лидером ПДС.

Так, сокращение срока отбывания наказания стало возможным после двух судебных вердиктов – от 30 июля 2019 и 28 октября 2019 г, когда правительство возглавляла Майя Санду.