Власти итальянского города готовы на все, чтобы привлечь жителей

Власти города Теора на юге Италии серьезно обеспокоены резким сокращением населения. Это произошло после сильного землетрясения в 1980 году, в результате которого городу нанесен серьезный ущерб.

Чтобы решить проблему, местная администрация готова взять на себя арендную плату для тех, кто решится переехать в город. Власти обещают платить новоприбывшим 150 евро в месяц на оплату аренды пустующего дома в течение двух лет или единоразово выплатить новой семье 5000 евро на покупку одного дома. Однако, чтобы воспользоваться предложением, покупателям придется жить здесь как минимум три года. При этом семья на момент переезда должна иметь хотя бы одного ребенка, пишет CNN.

Все дома в хорошем состоянии и были полностью восстановлены после землетрясения. Некоторые даже с мебелью. Дополнительно город предлагает бесплатное школьное питание и освобождение от местных налогов.