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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Бесплатный медполис для граждан, получающих пенсию за рубежом

17 февраля
22:17 2020
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В повестку дня парламентских комиссий включен законопроект о бесплатном медицинском обеспечении граждан, которые получают пенсию за границей. Согласно документу, подписанному депутатами-социалистами, граждане, попадающие в эту категорию, смогут безвозмездно пользоваться медицинскими услугами в больницах страны. На этой неделе Комиссия по делам публичной администрации обсудит данный законопроект.

Фракция ПСРМ предложила включить граждан, получающих пенсионные выплаты за рубежом, в категорию застрахованных государством. По сегодняшнему законодательству они не имеют права на бесплатный медицинский полис.

«Так не должно быть, потому что эти люди работали и в Молдове, вносили выплаты в фонд социального и медицинского страхования, платили налоги», – пояснил один из авторов законопроекта Владимир Односталко.

Предполагается, что, в случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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