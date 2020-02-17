Хорошие новости для желающих воспользоваться программой «Prima Casă»

Возрастной порог для тех, кто намерен воспользоваться льготными кредитами для покупки недвижимости по программе «Prima Casă» увеличится с 45 до 50 лет. Об это заявил премьер Ион Кику в сообщении в социальной сети Facebook.

«Вносим поправки в Закон 293 «Prima Casă». Допустимый возраст увеличивается до 50 лет. Первоначальный взнос – 5%. Владение недвижимостью исключается (как критерий для участия). Будут и другие упрощения. В части бюджетной поддержки: компенсация в 100% для медиков, педагогов и полицейских для покупки недвижимости в сельской зоне и районных центрах: 100% компенсации для семей с тремя детьми и более и увеличение поддержки для работников частного сектора», – сообщил Ион Кику.

В настоящее время участником государственной программы «Prima Casă» может стать любой гражданин Молдовы до 45 лет. Претендент должен подтвердить официальный доход. С момента запуска программы было приобретено 4019 объектов жилой недвижимости, а общая сумма выданных кредитов составляет 2 млрд леев.