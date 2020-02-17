Правительство улучшает условия для покупки недвижимости
Хорошие новости для желающих воспользоваться программой «Prima Casă»
Возрастной порог для тех, кто намерен воспользоваться льготными кредитами для покупки недвижимости по программе «Prima Casă» увеличится с 45 до 50 лет. Об это заявил премьер Ион Кику в сообщении в социальной сети Facebook.
«Вносим поправки в Закон 293 «Prima Casă». Допустимый возраст увеличивается до 50 лет. Первоначальный взнос – 5%. Владение недвижимостью исключается (как критерий для участия). Будут и другие упрощения. В части бюджетной поддержки: компенсация в 100% для медиков, педагогов и полицейских для покупки недвижимости в сельской зоне и районных центрах: 100% компенсации для семей с тремя детьми и более и увеличение поддержки для работников частного сектора», – сообщил Ион Кику.
В настоящее время участником государственной программы «Prima Casă» может стать любой гражданин Молдовы до 45 лет. Претендент должен подтвердить официальный доход. С момента запуска программы было приобретено 4019 объектов жилой недвижимости, а общая сумма выданных кредитов составляет 2 млрд леев.