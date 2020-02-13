Бывший директор департамента «Новости» телеканала «Jurnal TV» Габриел Кэлин считает, что январские счета за тепло являются ничем иным как саботажем по отношению к власти, а инициатором этого является беглый олигарх Влад Плахотнюк. Для этой цели используется его доверенное лицо на предприятии «Termoelectrica» Вячеслав Ени.

В размещенном посте в социальном сети журналист пишет, что «человек Плахи из «Termoelectrica» Славик Ени, не проконсультировавшись ни с кем, выдал завышенные счета за тепло, чтобы сложилось впечатление, что удар для людей исходит от ПСРМ».

Кэлин считает, что в данный момент единственный, кто может помочь Майе Санду победить Игоря Додона на президентских выборах, является бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

«Почему это сделал Плаха? Все просто, потому что Майя менее всего опасна для него. Ее можно обыграть, как ребенка. Это было продемонстрировано в случае с Ротшильдом», – написал бывший директор департамента телеканала Jurnal TV.

Январские счета за тепло вызвали недовольство потребителей, возмущенных высокими суммами на фоне аномально теплой погоды. В ответ на предприятии «Termoelectrica» заявили, что нынешние счета на 12% ниже прошлогодних.