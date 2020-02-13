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Газета "Кишиневские новости"

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Санду понимала, что не сможет управлять страной на пороге зимы

13 февраля
15:11 2020
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Президент Игорь Додон в интервью для «Политического альманаха 2019» рассказал о нынешней ситуации в стране и событиях, произошедших в минувшем году.

По мнению главы государства, правительство Санду намеревалось уйти и делало все возможное, чтобы добиться этой цели.

«Майя Санду сама не хотела управлять. По крайней мере, это единственный вывод, который можно сделать на основе ее действий в период, предшествующий отставке. Не знаю с какой целью, но они делали все возможное, чтобы правительство пало. У меня есть чувство, что отставку правительства они восприняли с облегчением», – заявил глава государства.

Игорь Додон не исключает, что Майя Санду, понимая, что не справляется с ситуацией на пороге зимы, решила спровоцировать отставку правительства.

«Возможно, понимая, что у них нет способностей управлять страной, тем более что входим в зиму, с мыслями о рейтинге Блока и о президентских выборах в 2020 году они решили, что лучше уйти из власти», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что отставка правительства произошла 12 ноября 2019 года после того как кабмин, возглавляемый М. Санду, предложил изменить закон о прокуратуре, взяв на себя ответственность, причем без консультаций с политическими партнерами. Предлагаемые поправки позволяли Майе Санду контролировать назначение генерального прокурора.

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