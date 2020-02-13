Президент Игорь Додон в интервью для «Политического альманаха – 2019» рассказал о нынешней ситуации в стране и ожиданиях на 2020 год. По его мнению, сейчас в стране наблюдается политическая стабильность, которую необходимо использовать с максимальной эффективностью.

«Вы увидите, что в ближайшее время в Молдову придут новые инвесторы, и будут внедрены новые социальные проекты, будут предприняты последовательные действия по оживлению промышленности и т.д. У нас много намерений, и мы постараемся реализовать их в скором времени», – пояснил Игорь Додон

Президент страны также рассказал о 2019, который был смутным как в политическом, так и социальном плане.

«В 2019 году были проведены необходимые изменения: власть стала свободной, взвешенной, социально ориентированной и ответственной. А в 2020 году будут укреплен фундамент этого начала. Думаю, мы можем говорить о новой политической декаде в Молдове», – заключил Игорь Додон.