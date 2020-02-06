Игорь Додон приветствовал инициативу ПСРМ об отмене повышения зарплат депутатов

По словам главы государства, приоритетом для нынешнего правительства должно стать повышение заработной платы в сферах занятости с низкими доходами, пенсий, кроме того также должны финансироваться проекты, связанные с улучшением дорог, обеспечением лучшей жизни для граждан страны.

Игорь Додон подчеркнул, что благодаря этой инициативе социалисты показали, в чем разница между словами и делами, «в то время как депутаты PAS снова ограничились шоу в Facebook».

Как известно, депутаты-социалисты в первый день сессии объявили, что зарегистрируют в парламенте законопроект, предусматривающий отмену положения о повышении зарплат депутатов. С этого года зарплаты нескольким категориям бюджетников, включая депутатов, были увеличены. Поправка в Закон о государственном бюджете, которая позволила увеличить зарплаты депутатов, была внесена в декабре прошлого года.