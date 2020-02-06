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Газета "Кишиневские новости"

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Зинаида Гречаный: Мы должны работать на благо граждан

06 февраля
22:22 2020
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Спикер парламента Зинаида Гречаный призвала депутатов работать продуктивно, избегая популистских деклараций ради политических дивидендов

«Эти заявления лишь разделяют общество, а мы должны работать на благо граждан», – обратилась к коллегам председатель законодательного органа перед началом первого заседания весенне-летней сессии.

Среди приоритетов начавшейся сессии Гречаный назвала проекты, касающиеся соблюдения обязательств правительства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Она также заявила, что в ходе дискуссий с премьер-министром принято решение о проведении специальной сессии парламента, посвященной 100 дням работы правительства.

Гречаный отметила, что также будут рассмотрены инициативы народных избранников, включая и те, что находятся в постоянных комиссиях. Кроме того, она уточнила: в повестку заседаний не будут включаться законопроекты, у которых отсутствуют заключения основной парламентской комиссии  и правительства.

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