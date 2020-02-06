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Газета "Кишиневские новости"

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Очередной транш МВФ Молдова получит в марте

06 февраля
02:13 2020
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Глава миссии МВФ Рубен Атоян заявил, что правительство РМ продемонстрировало открытость и решимость в проведении необходимых реформ

Республика Молдова получит транш в размере 20 миллионов долларов после успешного завершения 20 марта 2020 года действующей Программы с Международным валютным фондом (МВФ). С таким заявлением выступил глава Миссии МВФ Рубен Атоян во время совместной пресс-конференции с премьер-министром РМ Ионом Кику.

Рубен Атоян сказал по завершении миссии в Молдове, что обязательства, взятые на себя правительством Республики Молдова в действующей программе, были успешно выполнены. Глава миссии МВФ заявил, что правительство РМ продемонстрировало открытость и решимость в проведении необходимых реформ.

Премьер-министр Ион Кику объявил, что сразу же после завершения этой программы, правительство начнет консультации с МВФ о подписании нового Меморандума.

«Республика Молдова является одной из немногих стран, которой удалось успешно довести программу МВФ от начала до конца, несмотря на многочисленные вызовы», – сказал премьер.

Кику утверждает, что в ходе дискуссий с миссией МВФ, которая находилась в Молдове с 22 января по 5 февраля, он согласовал новые подходы, позволяющие успешно завершить эту программу.

Трехлетняя программа молдавских властей, поддержанная МВФ, была утверждена 7 ноября 2016 года.

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