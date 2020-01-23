Больше чем Евросоюз граждане Молдовы не любят НАТО. Согласно данным, представленным несколько дней назад на суд публики Ассоциацией социологов и демографов, если бы в ближайшее время на референдуме у избирателей спросили, к кому лучше присоединиться, 40,1% выбрали бы путинский ЕАЭС, а 38,7% меркелевский ЕС.

Даже половина сограждан, которая привычно смотрит на Запад, категорически против вступления родной страны в блок НАТО. «За» – только 22,6% опрошенных. Показатель стабилен уже около двух десятков лет. А вот 55,2% респондентов против любовных отношений с Североатлантическим блоком. Это просто удивительно! Десять последних лет совместной борьбы Вашингтона и Брюсселя с «прокремлевской пропагандой» не привели к сколь-нибудь значительным изменениям.

И еще один сюрприз от Ассоциации социологов и демографов. Если бы в ближайшее воскресенье прошли парламентские выборы по пропорциональной системе, то социалисты получили бы 32,1% голосов, сторонники Санду – 15,6%, а демократы – 7.3%. Остальные не преодолели бы шестипроцентный порог. Странно, что спустя полгода после летней революции Демпартия, перечень грехов которой можно перечислять очень долго, все еще остается популярной у части населения. Политикам стоит задуматься над этим печальным фактом.

Евгений Гольша