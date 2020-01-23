Конфликт между двумя берегами Днестра возник на пустом месте.

В понедельник был приостановлен тестовый режим пересечения молдо-украинской границы для легкового транспорта, зарегистрированного на левом берегу Днестра, об этом говорится в релизе, распространенном Бюро по реинтеграции.

О начале работы тестового режима на границе 10 января и его приостановке через десять дней в Тирасполе узнали из кишиневской прессы. В Приднестровье утверждают: все было сделано явочным порядком. В Бюро по реинтеграции неделю назад пояснили – мероприятие призвано дать «оценки эффективности функционирования пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе, Рыбнице и постановке на учет Агентством государственных услуг автомобилей из Приднестровья, а также с целью информирования граждан о необходимости должной регистрации принадлежащих им автомобилей, получения «нейтральных» номерных знаков, свидетельств о регистрации и водительских удостоверений установленного образца».

В Приднестровье напомнили: соглашение между Кишиневом и Тирасполем от 2018 года предусматривало возможность выезда из региона, с «нейтральными» номерами, но о водительских правах ничего не говорилось. Также во внешнеполитическом ведомстве Левобережья заявили, что волюнтаристские действия Бюро по реинтеграции нарушают протокол о взаимном признании документов, подписанный в 2001 году. Совет безопасности Приднестровья принял 17 января решение – если Кишинев не прекратит давление на приднестровских водителей, «с 24 января ввести ограничения на пересечение границы с Украиной для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в Молдове и управляемых постоянно проживающими в республике гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ». Но, похоже, конфликт на этот раз, благодаря вмешательству президента РМ, удалось преодолеть.

Последнее время между Кишиневом и Тирасполем возникают противоречия практически на пустом месте. Многие аналитики полагают, что основную часть вины за это несет новоиспеченный вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя, ранее работавший в посольстве в США и миссии ОБСЕ в Молдове. Возможно, это связано с отсутствием у чиновника опыта, необходимой на этой должности интуиции и умения просчитывать последствия от любых принимаемых решений. Будем надеяться, что урок из произошедшего извлекут все, кто причастен к случившемуся.

Виктор Лазар