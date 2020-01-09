Генпримар: Если надо, будем действовать жестко.

Результативные для Кишинева поездки, налаживание контактов с послами и официальными лицами многих стран, принятие бюджета столицы на 2020 год и многое другое – таковы первые итоги деятельности генерального примара Кишинева Иона Чебана, о которых он рассказал в ходе прошедшей пресс-конференции. Так, по словам столичного градоначальника, за те несколько недель, прошедших со времени его вступления в эту должность, удалось создать профессиональную неподкупную команду, в муниципальном совете одобряются важные для города проекты, налажено сотрудничество со всеми государственными институтами страны, которое уже принесло результаты – к примеру, приняты законопроекты для борьбы с незаконным строительством.

Результативные встречи

«За этот период у меня состоялось много встреч с иностранными официальными лицами. В некоторых случаях были совершены поездки за рубеж – в Москву, Санкт-Петербург, Бухарест, Минск, Турцию. Да, на эти поездки были совершены траты, но они увенчались результатом. Так, у нас уже есть проекты для Кишинева на общую сумму более 80 миллионов леев, состоялся и обмен опытом. Ни одна поездка не была напрасной, и вскоре вы это увидите. Уже в январе будущего года к нам приедут группы специалистов по различным проектам для Кишинева», – сообщил Ион Чебан.

Градоначальник рассказал, что у него состоялся ряд встреч с представителями иностранных организаций, послами различных стран, экономическими агентами, строителями, IT-специалистами, а также людьми, готовыми к участию в проектах государственно-частного партнерства.

Чебан подчеркнул, что до сих пор у столичной примэрии не было такого широкого диалога с представителями других государств и специалистами в различных областях.

«Хочу поблагодарить Всемирный банк, ЕБРР, ЮНИСЕФ и другие международные организации за то, что они изменили свои планы на 2020 год ради ряда проектов для Кишинева. Хочу заверить – примэрия Кишинева будет надежным партнером. Впервые в истории примэрия провела встречи с представителями более чем 50 IT-компаний, был создан совет экспертов, разработана программа действий. Началось внедрение проектов eu.chisinau.md, «единое окно», – в скором времени они станут работать полноценно, будут подключены все модули. К концу 2020 года примэрия должна стать очень транспарентной, и мы сделаем для этого все возможное», – отметил генпримар.

Беззаконий больше не будет

Также, по словам градоначальника, впервые в примэрии были собраны представители всех крупных компаний-застройщиков – более 60. Их уведомили о том, что беззакония в области строительства Примэрия больше терпеть не будет.

«За этот короткий период времени нам удалось остановить 9 незаконных строек. Путь это не нравится некоторым застройщикам и чиновникам – в примэрии больше не будет беззакония. Если надо будет действовать жестко – будем действовать жестко», – подчеркнул Чебан.

Кроме того, градоначальник сообщил, что примэрия будет ежедневно отчитываться о состоянии дел в городе – уборка, очистка снега, состояние дорог и тротуаров и т.д. Коснулся Чебан и борьбы с незаконно работающими табачными киосками и заполонившими город рекламными панно.

Он рассказал, что за последние недели был эвакуирован 191 киоск, в большинстве которых незаконно продавали сигареты. В дальнейшем все киоски будут устанавливаться в соответствии с единой схемой, которая на данный момент разрабатывается.

Также в Кишиневе за 10 дней были демонтированы 169 рекламных конструкций, установленных незаконно либо с риском для горожан. Удалось примэрии и принять бюджет муниципия на 2020 год.

Таким образом, отметил Чебан, деятельность муниципалитета в 2020 году не будет заблокирована, и все предложенные проекты начнут реализовываться.

Apa-Сanal создает проблемы

На прошедшей неделе Ион Чебан отчитал начальника Главного управления общественного транспорта и технического директора Apă- Canal за то, что большая часть работ, начатых мунпредприятием на улицах, осталась незавершенной.

«У меня просьба к г-ну Болдуреску. Все жалуются, что вы проводите работы и оставляете все незасыпанным, что создает проблемы для движения и машин. Неужели нельзя решить этот вопрос по-людски? Почему другие проводят работы и справляются со всем, а вы не можете?» — спросил столичный примар в ходе заседания муниципальных служб.

Начальник Генерального управления общественного транспорта и путей сообщения пояснил, что проблема в муниципальном предприятии, которое проводит ремонтные работы. «Проблема в том, что Apă-Canal заблаговременно не планирует работы. Нам придется полностью заблокировать деятельность Apă-Canal, если мы не выдадим разрешение на проведение работ. Мы в некоторых случаях с большими трудностями, и часто отказывая, вынуждены выдавать разрешения, так как речь об инвестиционных проектах, связанных с ЕБРР, ЕИБ», – уточнил Адриан Болдуреску.

Технический директор Apă-Canal Анатолий Ликий также винит во всем не себя, а метеоусловия и экономических агентов: «Мы сотрудничаем с компаниями Ocide, Sade и Comeleon в вопросе восстановления асфальтового покрытия, но сейчас в ремонте несколько участков одновременно, а условия на улице не позволяют сделать все вовремя и оперативно», – отметил он.

«Не понимаю, у вас уже есть контракты, вы платите им деньги, и они не успевают. Зачем вы их вообще держите? Найдите других», – парировал градоначальник. «Контракты уже подписаны, они международные, вот в чем дело», – настаивал на своем Анатолий Ликий.

«И что если контракты международные? У нас яма на яме из-за некоторых людей, которые не могут выполнить свои обязательства. Я понимаю, если бы вы не платили им деньги, и они что-то делали без предоплаты», – подчеркнул Ион Чебан.

Примар потребовал предоставить в 10-дневный срок отчет о договорах, подписанных между Apă-Canal и тремя экономическими агентами.

Уволен за нарушения

Глава компании Exdrupo Марчел Застынчану был уволен, потому что неправильно рассчитал зарплату сотрудников и задержал проведение нескольких аукционов, пояснил примар Ион Чебан, заявив, что получил многочисленные жалобы в отношении чиновника. «Аукцион с холодным асфальтом не проведен по сегодняшний день, из-за этого не могут начать зимние работы», – сказал примар. Отметим, что Застынчану был уволен после того, как примар нанес визит в компанию Exdrupo. Его должность временно занял Серджиу Томицэ.

Детская площадка восстановлена

Генпримар столицы Ион Чебан возмутился тем, что строительная фирма снесла детскую площадку в столичном секторе Рышкановка. Градоначальник потребовал от претора сектора объяснений по данной ситуации. По словам примара, некоторые застройщики не боятся ни закона, ни властей, ни полиции.

«Детская площадка должна быть установлена обратно до вторника фирмой, которая ее и демонтировала. На этом месте стройки не будет, и подобные вещи не должны повторяться», – сказал Чебан. Градоначальник распорядился, чтобы вице-примар Илие Чебан встретился с застройщиком и вынес ему предупреждение, в противном случае экономический агент не получит ни разрешение на строительство, ни градостроительный сертификат.

Вышеупомянутая детская площадка в одном из дворов на Рышкановке была снесена строительной компанией. Фирма приобрела соседний дом, а для того, чтобы расширить его, купила и прилегающий участок земли, на котором располагалась детская площадка. Кстати, к моменту написания этого материала детская площадка уже была восстановлена.

Контракты будут пересмотрены

Два экономических агента, которые управляют тремя автобусными маршрутами в Кишиневе и получают миллионы субсидий от местных властей, могут лишиться этих поступлений. Генеральный мэр столицы Ион Чебан попросил пересмотреть контракты с соответствующими компаниями и изменить условия.

«Кто-то получил выгодные маршруты муниципалитета, а мы еще им деньги за это даем. Кто стоит за этим? Топалэ! Проверьте контракты», — распорядился градоначальник на оперативном собрании мэрии.

Примечательно, что муниципальные власти субсидируют три автобусных маршрута: один городской №23 и два пригородных — № 10 и № 28. Первый получает около 11 млн леев от мэрии, а два других по 5-6 млн леев каждый.

23 маршрут управляется компанией Valindicom, а два других — Ruta-Prim. Последнюю контролирует семья либерала и бывшего главы госпредприятия «Железная дорога Молдовы» Юрия Топалэ. Контракты с этими компаниями были подписаны муниципалитетом в 2013-2014 годах.

Нарушители получат штраф

Согласно регламенту, экономические агенты, работающие в Кишиневе, обязаны следить за чистотой в периметре администрируемых ими зданий, а преторы секторов должны контролировать исполнение данного требования.

Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генпримар столицы Ион Чебан. Он потребовал беспрекословного соблюдения этих правил. Также Чебан распорядился пересмотреть вышеуказанный регламент таким образом, чтобы все нарушители отвечали согласно закону – получали штраф.

«Когда экономический агент не несет ответственности дальше двери своего заведения – возникает беспорядок. В помещении чисто, а в городе грязно, а виновата примэрия. Но согласно этому положению, вступившему в силу еще в 2000 году, экономические агенты обязаны проводить уборку. Давайте соблюдать закон», – подчеркнул Чебан.

Генпримар также в очередной раз предупредил администраторов строительных площадок, работающих в Кишиневе, о необходимости мыть колеса машин, выезжающих со строек, чтобы грязь не разносилась по городу. Ион Чебан потребовал от ответственных лиц держать под контролем исполнение этих правил.

Последнее предупреждение

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан в ходе оперативного заседания накануне Нового года сделал последнее предупреждение работникам примэрии, потворствующим незаконной установке киосков и рекламных панно.

«Люди жалуются, что после вывоза киоска или панно, спустя время это все появляется в другом месте. Если такое будет продолжаться, мы с вами будем ссориться. Больше предупреждений не будет», – сказал примар работникам примэрии.

Генпримар столицы выразил недовольство тем, как выглядит Кишинев из-за рекламных плакатов всех цветов и размеров, хаотично расположенных не только на специальных панно, но и на заборах, зданиях и в других местах. Градоначальник поручил вице-примарам Виктору Киронде и Илие Чебану навести порядок в этой сфере.

«В течение 10 дней жду письменный отчет о том, где и какая реклама размещена, насколько она законна и уместна там. Кроме того, многие панно установлены таким образом, что представляют опасность для горожан и перекрывают обзор водителям. Все незаконно установленные конструкции должны быть демонтированы в течение недели», – распорядился Ион Чебан.

Обращаясь к ответственным лицам, генпримар заявил, что если в дальнейшем кишиневцы будут сообщать о продолжающихся нарушениях в этой сфере, то разговор будет иным.

Напоминаем, по решению примара Кишинева во всех секторах столицы проводится демонтаж киосков и рекламных панно, установленных с нарушениями, либо у которых истек срок авторизации.