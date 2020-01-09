В канун новогодних праздников глава государства неоднократно выступал в разнообразных СМИ. Например, на канале «Первый в Молдове» прошла «Прямая линия с президентом», а на YouTube в спецвыпуске программы «Президент отвечает» Игорь Додон, кроме общения с согражданами, показал еще и родительский дом в Садово.

Миллион просмотров

«Часто получаю вопросы личного характера и, чтобы на них ответить, решил зайти домой, к маме. Приглашаю вас посмотреть это видео, чтобы вы лучше могли понять меня как обычного человека, а также получить ответы о том, что происходит в стране. Спасибо, что продолжаете оставаться активными. Благодаря этому диалогу граждане смогли услышать ответы на свои вопросы. Первые четыре эпизода «Президент отвечает» собрали более миллиона просмотров. Это говорит, что запуск этой платформы был правильным решением», – признался президент, анонсируя встречу со зрителями в родном доме.

Кража миллиарда

В прямом телеэфире на канале «Первый в Молдове» Игорь Додон отвечал на вопросы граждан как на государственном, так и на русском языках. Зрители, кстати, могли задавать свои вопросы по телефонам во время прямой трансляции, которую можно было посмотреть на личной странице президента в «Одноклассниках» и Facebook, а также на сайте privesc.eu.

Отвечая на вопрос по поводу возвращения денег из украденного миллиарда, президент сказал: «По этому вопросу у нас твердая позиция. Почти все активы участников кражи были заблокированы или арестованы. Их имущество выставлено на продажу, деньги уже поступают в бюджет. 2 млрд леев уже поступили, ждем еще 2-3 млрд.

Самая большая проблема в том, что большая часть суммы была выведена за пределы страны, и теперь мы отслеживаем денежные потоки участников кражи за пределами страны – то, что не делало предыдущее правительство. Они все купили дома, открыли бизнес и так далее. Мы это взяли под контроль, чтобы как можно скорее вернуть эти деньги домой. Думаю, половину этой суммы можно очень быстро вернуть путем ареста активов и их продажи».

Судьба депутатов-перебежчиков

Игорь Додон убежден, что депутатов-перебежчиков нужно лишать мандата. Президент заявил о необходимости изменения законодательной базы в этом отношении. «Что касается первых шагов в этом направлении, я хочу напомнить, что фракция Партии социалистов взяла публичное обязательство о том, что не будет принимать депутатов-перебежчиков. Было бы неплохо, чтобы подобное обязательство взяли и фракции других политический формирований», – отметил президент.

Смена власти в стране

«Я считаю, что один из самых больших результатов уходящего года, об этом говорят все: и правые, и левые, и внепарламентские партии, и народ понимает, что основной результат этого года – это то, что мы убрали из власти Плахотнюка. Это была задача, с которой многие не могли справиться в течение последних лет. Они тоже очень старались, делали много деклараций, высказываний, но нам в этом году удалось полностью поменять власть в РМ», – сказал глава государства, комментируя итоги прошедшего года.

Тяжелый, но результативный 2019 год

«Мы решили те задачи, которые перед собой поставили. Мы получили возможность существенно поменять ситуацию в стране. И то, что парламент поддержал все мои социальные инициативы: и по пенсиям, и по помощи пенсионерам, и по другим вопросам, показывает, что есть возможность уже продвигать новые идеи, продвигать наши программные цели. Поэтому я думаю, что, несмотря на все трудности, год был хороший, а следующий будет еще лучше», – добавил Игорь Додон.

Судьба Республиканского стадиона

Президент так ответил на вопросы граждан о судьбе Республиканского стадиона: «Мы предложили посольству США несколько альтернативных участков вместо Республиканского стадиона. Но в то же время мы понимаем и их. Прошлое правительство взяло на себя обязательство, есть соответствующий законопроект, который я, кстати, не подписал, о передаче стадиона посольству США. И его уже не отменить. Сейчас мы встречаемся с американской стороной и пытаемся найти выход из сложившейся ситуации.

Что касается идеи проведения плебисцита. Она возникла исходя из того, что одни граждане требуют возвращения стадиона, другие говорят о том, что нужно отдать американцам, поставив четкие условия о том, что должно там быть. Получите 10 миллионов долларов и сделайте на эти деньги что-то в Кишиневе, говорят они. Мнения граждан разнятся. Сейчас, повторюсь, этот вопрос обсуждается».

Неоправданно высокие цены на лекарства

«У нас, к сожалению, нужно признать, некоторые лекарства значительно дороже, чем в других странах. Когда мы начали разбираться с тендерами, то выяснили, что главная проблема заключается в работе посредников. Посредники закупают лекарства по одной цене и на внутреннем рынке уже продают их значительно дороже. Сейчас этим вопросом занимается правительство, и я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим результаты», – отметил президент.

Атака против президента

Игорь Додон утверждает, что история отказа Натаниэля Ротшильда от сделки с Кишиневским аэропортом является всего лишь отвлекающим маневром, и Илан Шор продолжает контролировать эту компанию. Такое заявление было сделано главой государства в эфире передачи «Puterea a patra» на телеканале N4.

«Аэропорт является собственностью государства. В 2013 году в нарушение законодательства правительство Лянкэ, в состав которого входила и Майя Санду, передало право распоряжаться им Илану Шору. Мы должны аннулировать эти соглашения», – заявил Игорь Додон. По словам президента страны, в период власти демократов, когда ДПМ возглавлял Владимир Плахотнюк, дело стало еще более прибыльным.

«Пока был Плахотнюк, дела шли как по маслу. После смены правительства мы начали процедуру отмены концессии. Заблокировали все активы, чтобы они ничего не могли сделать. И они начали это «право» продавать то одному то другому», – отметил Игорь Додон.

«В июле-августе они подумали, что если уж правительство Майи Санду более американское, более проевропейское, то надо продать компанию Ротшильду, потому что Ротшильд – европеец. Ротшильд приехал в Кишинев, встретился с Майей Санду и Брынзаном, и они ему сказали, что все будет в порядке. И Ротшильд вступил в это право.

Когда пришло правительство Кику, Ротшильд понял, что с ним такие игры не пройдут, потому что Кику и Додон заявили, что отменят контракт. Более того, учитывая то, что благодаря монополии они зарабатывают деньги на билетах по очень высокой цене, правительство Кику решило открыть еще один аэропорт. И в этом случае они не смогут сдирать шкуру с молдаван. В итоге они отменили сделку с Ротшильдом, и аэропорт вернулся к Шору.

А для того, чтобы устроить скандал, они решили: а давайте скажем, что пришли русские. И здесь уже общая игра некоторых депутатов от ДПМ вместе с Майей Санду. Вся атака в прессе на прошлой неделе была направлена против меня», – добавил Игорь Додон.

Президент страны также пояснил, что все эти маневры начались после объявления властей о намерении открыть аэропорт в Маркулештах, который демонополизировал бы этот сегмент экономики и привел бы конкурентов на внутренний рынок. Более того, глава государства утверждает, что у нового владельца, который, кажется, еще не вступил официально в свои права, россиянина Андрея Гончаренко, есть проблемы в Российской Федерации, в том числе с «Газпромом», поэтому он и сбежал оттуда: «Гончаренко просил гражданство Молдовы через инвестиции, когда здесь еще был Плахотнюк».