Додон требует особого внимания к социально уязвимым категориям граждан.

Рабочий график президента Молдовы, несмотря на новогодние праздники, остается достаточно напряженным. Под самый Новый год глава государства вернулся из двухдневного официального визита в Анкару.

А на прошедшей неделе Игорь Додон провел серию рабочих встреч с премьер-министром, председателем Национального банка, генеральным примаром столицы, обсудив с ними насущные проблемы граждан страны.

Единовременные выплаты пенсионерам

На встрече с Ионом Кику президент заслушал информацию о ситуации в стране и обозначил планы на ближайшие месяцы.

Глава государства и премьер уделили особое внимание вопросу единовременной выплаты пенсионерам и социально уязвимым категориям граждан социальной помощи и компенсации в размере 700 леев.

Кроме того, президент и премьер говорили о начале проведения тендеров на реконструкцию более 300 км дорог. Масштабные дорожные работы планируется начать уже нынешней весной.

Отдельным вопросом дискуссии стала реализация в ближайшие недели ряда президентских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения в сельской местности.

На встрече также произошел обмен мнениями о предстоящих основных реформах, в особенности в сфере юстиции, проект которой будет в скором времени вынесен на обсуждение и направлен партнерам по развитию, в том числе в Венецианскую комиссию, для проведения экспертизы.

Безопасный для граждан банковский сектор

Встречу с председателем НБМ Октавианом Армашу президент начал с обсуждения ряда вопросов, касающихся подготовки программы с Международным валютным фондом, подчеркнув, что для укрепления макроэкономической базы и обеспечения экономического развития нашей страны важно отстаивать интересы государства.

Кроме того, Игорь Додон и Октавиан Армашу говорили о ходе реформы банковского сектора, отметив необходимость сохранения независимости Центробанка с целью реализации обозначенных приоритетных направлений.

Президент сказал, что стране нужен стабильный, надежный, безопасный для граждан и привлекательный для бизнеса банковский сектор. Глава государства приветствовал усилия, которые прилагает Национальный банк Молдовы для реализации этой идеи.

Муниципальные проекты на 2020 год

С мэром Кишинева Ионом Чебаном глава государства встречается часто. Это и понятно, столица долгое время была фактически бесхозной, и сейчас чрезвычайно важно задать нужный темп и верное направление развития городского хозяйства. На встрече обсуждались наиболее важные муниципальные проекты на 2020 год, а также проблемы в строительной отрасли, в сфере вывоза и хранения мусора, в том числе на полигоне в коммуне Цынцарены.

В то же время собеседники говорили о приоритетных бюджетных проектах, реабилитации дорожной и спортивно-досуговой инфраструктуры, о внедрении социальных программ в муниципии.

А на аналогичной встрече, состоявшейся до Нового года, глава государства поздравил градоначальника с принятием бюджета города Муниципальным советом в двух чтениях. Игорь Додон приветствовал намерение городских властей уделять в 2020 году приоритетное внимание социальным проектам и развитию столичной инфраструктуры.

В частности, в столице планируется провести ремонт нескольких магистральных дорог, реконструировать парки, построить нескольких сотен детских и спортивных площадок и десять новых стадионов.

Кроме того, будет решена проблема очистных сооружений, проведена реконструкция подземных переходов и ремонт асфальта на внутридомовых территориях, а также оказана проектная поддержка пригородам.