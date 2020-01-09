Депутат от фракции Платформа «Достоинство и правда» Юрий Реницэ на своей странице в Фэйсбуке выложил части копии второго отчета компании по управлению рисками Кролл. Она занималась поиском виновных в «краже века». Из увиденного пользователи сети узнали: к банковской афере также причастны скандально известный предприниматель Габриел Стати, бывший лидер Национал-либеральной партии Виталия Павличенко и дочь бывшего вице-председателя Кишиневской апелляционной палаты Ирина Ульяновская. «Я бы не опубликовал эти копии окончательного списка Кролл-2, если бы Генеральный прокурор Александр Стояногло публично не заявил, что не видел ни одного списка и не имеет оснований полагать, что они действительно существуют», – написал Юрий Реницэ.

Также народный избранник предупредил однопартийцев: у него есть аудиозапись от 7 июня 2019 года, когда в блоке ACUM обсуждалась возможность и необходимость создания коалиции с Партией социалистов. «Я вас уверяю, в блоке ACUM есть звучные имена, которые настаивали любой ценой принять все условия Додона», – делится секретами Реницэ. Он однако решил пока попридержать аудиозапись до лучших, или худших, времен. Угроза – очень напоминающая поведение классического шантажиста.

Егений Гольша