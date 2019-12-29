Корнелиу Фуркулицэ: Приоритет законам, развивающим сферу бизнеса.

Преодоление политического кри­зиса, создание парламентского большинства, голосование по паке­ту социальных законов, создание комиссий по расследованию – все это стало возможным благодаря самой большой фракции в парла­менте – фракции ПСРМ. С таким заявлением выступил вице-спикер парламента, депутат от ПСРМ Влад Батрынча на последнем заседании осенне-зимней сессии.

Обязательства перед гражданами

Депутат призвал своих коллег по бывшему парла­ментскому большинству быть объективными и адекватно воспринимать позитивные изменения, произошедшие с июня те­кущего года.

«Сегодня правительство инициирует процедуру возврата аэропорта, компании «Air Moldova», потому что в парламенте было большинство. Это работа и общий резуль­тат. Давайте скажем, что это было сделано коалицией», – отметил парламентарий.

Батрынча напомнил, что парламенту, благодаря фракции ПСРМ, удалось на ны­нешней сессии принять ряд социальных законов, устанавливающих индексацию пенсий два раза в год, увеличивающих зар­плату для некоторых категорий работников бюджетной сферы, создать комиссии по расследованию случаев мошенничества в банках и незаконной приватизации.

Депутат ПСРМ отметил, что тесное со­трудничество между всеми ветвями власти гарантирует выполнение обязательств, взя­тых перед гражданами, чтобы их жизнь стала лучше. Батрынча призвал всех народных из­бранников и впредь проявлять политическую волю, поскольку на февральских выборах граждане вручили мандат доверия каждому из 101 депутата парламента страны.

Политических потрясений не будет

Председатель фрак­ции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ на­помнил коллегам, что бла­годаря депутатам-социа­листам удалось выполнить часть обещаний, данных в ходе предвыборной кам­пании, в частности, принять социальные за­конопроекты.

Задачей для следующей сессии остает­ся пакет законопроектов, создающих благо­приятные условия для деловой среды, убеж­ден депутат.

Корнелиу Фуркулицэ считает, что избра­ние правительства во главе с Ионом Кику – это очень важная победа, потому что таким обра­зом удалось избежать досрочных выборов. По его словам, опросы показывают, что населе­нию порядком надоели выборы, которые не­избежно раскалывают общество. По словам парламентария, в течение следующего года политических потрясений не ожидается, тех­нократическое правительство будет продви­гать только необходимые для страны проекты, а ПСРМ обязательно поддержит их.

Лидер фракции отметил, что пакет за­конов, который облегчил бы эффективную деятельность в сфере бизнеса, остается приоритетом. Он напомнил о пяти принци­пах, озвученных главой государства. Среди них – исключение из полномочий Министер­ства внутренних дел экономических прове­рок, а также принятие Закона о внутренней торговле с целью поддержки отечественного производителя. По его мнению, благодаря таким действиям бизнес-среда сможет осу­ществлять свою деятельность в нормальных условиях, без давления. Как следствие, в государственном бюджете будет накапли­ваться больший доход. Соответственно, эти накопления позволят реализовать другие инициативы – в медицине, образовании, инфраструктуре и т. д.

Что касается работы с коллегами из других фракций, Корнелиу Фуркулицэ счи­тает, что, когда речь идет об инициативах в интересах граждан, политический цвет не должен иметь значения. В этом отношении примером служит одно из последних засе­даний парламента, на котором за социаль­ные инициативы депутаты проголосовали единодушно. Исключением стал государ­ственный бюджет, который, по его мнению, также является политическим документом.

Пресечь беззакония в строительстве

На последнем заседании осенней сес­сии парламентарии проголосовали в двух чтениях за пакет законодательных поправок в области строительства. Как рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, измене­ния законодательства призваны расширить возможности местных органов власти в сфере выдачи разрешительных документов на строительство и в сфере контроля за про­цессом строительства.

«Данные поправки исключают любую возможность начала строительства на ос­новании градостроительного сертификата, дают инструменты для более строгих тре­бований соблюдения Генерального градо­строительного плана и местного градостро­ительного регламента, а также исключают возможность негласной выдачи разрешения на строительство», – подчеркнул градона­чальник.

Ион Чебан отметил важность этих по­правок для пресечения беззакония в сфе­ре строительства в столице. Он поблаго­дарил за его принятие авторов документа, а также правительство и парламент за поддержку.

Увеличить пособия для пожилых

Еще одно важное решение парламент принял на последнем заседании. Это за­конопроект, предусматривающий увеличе­ние социального пособия для пожилых лю­дей, которые не могут получать пенсию по старости, а также удвоение государствен­ного социального пособия по инвалидно­сти: с 40% до 80% минимальной пенсии по возрасту. Авторами законодательной инициативы являются группа депутатов фракции ПСРМ.

Проект предусматривает увеличение размера государственных социальных посо­бий почти 8 910 пожилым людям и примерно 12 178 людям с ограниченными возможно­стями. Средства предусмотрены в проекте Закона о государственном бюджете на 2020 год и определены в среднесрочной перспек­тиве.