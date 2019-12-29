Политический цвет не должен играть роль, когда речь идет о гражданах
Корнелиу Фуркулицэ: Приоритет законам, развивающим сферу бизнеса.
Преодоление политического кризиса, создание парламентского большинства, голосование по пакету социальных законов, создание комиссий по расследованию – все это стало возможным благодаря самой большой фракции в парламенте – фракции ПСРМ. С таким заявлением выступил вице-спикер парламента, депутат от ПСРМ Влад Батрынча на последнем заседании осенне-зимней сессии.
Обязательства перед гражданами
Депутат призвал своих коллег по бывшему парламентскому большинству быть объективными и адекватно воспринимать позитивные изменения, произошедшие с июня текущего года.
«Сегодня правительство инициирует процедуру возврата аэропорта, компании «Air Moldova», потому что в парламенте было большинство. Это работа и общий результат. Давайте скажем, что это было сделано коалицией», – отметил парламентарий.
Батрынча напомнил, что парламенту, благодаря фракции ПСРМ, удалось на нынешней сессии принять ряд социальных законов, устанавливающих индексацию пенсий два раза в год, увеличивающих зарплату для некоторых категорий работников бюджетной сферы, создать комиссии по расследованию случаев мошенничества в банках и незаконной приватизации.
Депутат ПСРМ отметил, что тесное сотрудничество между всеми ветвями власти гарантирует выполнение обязательств, взятых перед гражданами, чтобы их жизнь стала лучше. Батрынча призвал всех народных избранников и впредь проявлять политическую волю, поскольку на февральских выборах граждане вручили мандат доверия каждому из 101 депутата парламента страны.
Политических потрясений не будет
Председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ напомнил коллегам, что благодаря депутатам-социалистам удалось выполнить часть обещаний, данных в ходе предвыборной кампании, в частности, принять социальные законопроекты.
Задачей для следующей сессии остается пакет законопроектов, создающих благоприятные условия для деловой среды, убежден депутат.
Корнелиу Фуркулицэ считает, что избрание правительства во главе с Ионом Кику – это очень важная победа, потому что таким образом удалось избежать досрочных выборов. По его словам, опросы показывают, что населению порядком надоели выборы, которые неизбежно раскалывают общество. По словам парламентария, в течение следующего года политических потрясений не ожидается, технократическое правительство будет продвигать только необходимые для страны проекты, а ПСРМ обязательно поддержит их.
Лидер фракции отметил, что пакет законов, который облегчил бы эффективную деятельность в сфере бизнеса, остается приоритетом. Он напомнил о пяти принципах, озвученных главой государства. Среди них – исключение из полномочий Министерства внутренних дел экономических проверок, а также принятие Закона о внутренней торговле с целью поддержки отечественного производителя. По его мнению, благодаря таким действиям бизнес-среда сможет осуществлять свою деятельность в нормальных условиях, без давления. Как следствие, в государственном бюджете будет накапливаться больший доход. Соответственно, эти накопления позволят реализовать другие инициативы – в медицине, образовании, инфраструктуре и т. д.
Что касается работы с коллегами из других фракций, Корнелиу Фуркулицэ считает, что, когда речь идет об инициативах в интересах граждан, политический цвет не должен иметь значения. В этом отношении примером служит одно из последних заседаний парламента, на котором за социальные инициативы депутаты проголосовали единодушно. Исключением стал государственный бюджет, который, по его мнению, также является политическим документом.
Пресечь беззакония в строительстве
На последнем заседании осенней сессии парламентарии проголосовали в двух чтениях за пакет законодательных поправок в области строительства. Как рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, изменения законодательства призваны расширить возможности местных органов власти в сфере выдачи разрешительных документов на строительство и в сфере контроля за процессом строительства.
«Данные поправки исключают любую возможность начала строительства на основании градостроительного сертификата, дают инструменты для более строгих требований соблюдения Генерального градостроительного плана и местного градостроительного регламента, а также исключают возможность негласной выдачи разрешения на строительство», – подчеркнул градоначальник.
Ион Чебан отметил важность этих поправок для пресечения беззакония в сфере строительства в столице. Он поблагодарил за его принятие авторов документа, а также правительство и парламент за поддержку.
Увеличить пособия для пожилых
Еще одно важное решение парламент принял на последнем заседании. Это законопроект, предусматривающий увеличение социального пособия для пожилых людей, которые не могут получать пенсию по старости, а также удвоение государственного социального пособия по инвалидности: с 40% до 80% минимальной пенсии по возрасту. Авторами законодательной инициативы являются группа депутатов фракции ПСРМ.
Проект предусматривает увеличение размера государственных социальных пособий почти 8 910 пожилым людям и примерно 12 178 людям с ограниченными возможностями. Средства предусмотрены в проекте Закона о государственном бюджете на 2020 год и определены в среднесрочной перспективе.