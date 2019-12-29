В компании «Ritlabs» утверждают это с полным правом.

Молдова славится достаточ­но высоким уровнем развития IT-технологий. Но даже среди многочисленных компаний, работающих в этой сфере, за­метно выделяется одна – ООО «Ritlabs». Пользователи ее главного продукта – почтовой программы «The Bat!» – живут в 191 стране мира и говорят на 18 языках. В числе клиентов – государственные организа­ции, банки и другие финансо­вые учреждения, предприятия аэрокосмической, нефтяной и газовой промышленности, компании из сферы программ­ного и аппаратного обеспече­ния, широкий круг фирм мало­го и среднего бизнеса, а также частные лица.

Компания – обладатель нескольких на­град Национального конкурса «Торговая марка года» в номинации «Экспорт», в чис­ле которых и Гран-при. В активе «Ritlabs» – звание «Сознательный налогоплательщик», присужденное Главной государственной налоговой инспекцией, и «Экспортер года» от Организации по привлечению инвести­ций и продвижению экспорта.

Нынешний год работы для ООО «Ritlabs» уже двадцать первый. О том, что удалось сделать за прошедшие два десяти­летия, мы поговорили с директором компа­нии Максимом МАСЮТИНЫМ.

Посредственность не терпим

– С чем пришла компания к знамена­тельной дате?

– Когда мы только начинали, пользо­вателей интернета и, соответственно, про­грамм было мало. Теперь число и пользо­вателей, и программ неизмеримо выросло. Но наша почтовая программа «The Bat!» рассчитана не на всех пользователей, а только на тех, у кого особые требования: большой объем электронной переписки, или кому надо хранить значительное коли­чество писем долгое время, или кому нуж­но сохранить тайну. Например, в интерне­те есть бесплатные почтовые службы, но, пользуясь ими, ты делишься информацией, эти службы имеют доступ к содержимому твоих писем. Возможен и несанкциониро­ванный доступ некоторых лиц, а также злоупотребления со стороны представителей госу­дарственных органов. А ведь существуют служебная, ком­мерческая тайна, тайна частной жизни. Наша программа обеспе­чивает конфиденциальность, и кто это понимает, особенно в России и Германии (именно эти страны – лидеры по количеству наших клиентов), ею пользуется. Программ, которые заботятся о конфиденциальности, сегодня немного.

– Ставка на конфиденциальность делалась изначально?

– Нет, к этому мы пришли со временем. Сначала существующие программы сто­ронних разработчиков были неудобными, а мы делали свои программы, для себя, без особого расчета на продажу. Но потом всё чаще стали возникать сетевые атаки, ви­русы, и для их распространения злоумыш­ленники использовали электронную почту. Тогда мы стали работать над обеспечени­ем безопасности. И постепенно сложился круг пользователей, которые заботятся о конфиденциальности, например, чтобы почтовая программа не отправляла разработчикам информа­цию об их переписке или действиях.

– На какие ещё категории пользователей вы рассчитываете?

– Наша программа адаптирована для слабовидящих и незрячих, они могут поль­зоваться ею со звуковым сопровождением.

– Как скоро новая программа, сде­ланная для себя, завоевала популяр­ность у сторонних пользователей?

– На это ушло года три. Тогда большин­ство разработчиков, наши друзья, делали программы, рассчитанные на определен­ных пользователей – бухгалтеров, напри­мер. А мы делали более массовую про­грамму. Но коллеги не слишком верили, что на этом можно зарабатывать. Да и продажи росли медленно. И все же за три года уда­лось выйти на самоокупаемость.

– О конкурсе «Торговая марка года» хорошо известно. Но я вижу у вас и на­грады «Cel mai bun angajator» («Лучший работодатель»). Расскажите о них.

– Компания «AXA Menegement Consulting» проводит опрос сотрудников о том, как организована работа в фирме, каково отношение руководства, условия труда, причем методика такова, что главы компаний не могут влиять на ответы со­трудников. Опрос ведется анонимно, а бал­лы потом суммируются и предоставляются администрации – и сразу видна картина: над чем еще работать, что совершенство­вать. Дважды мы попадали в пятёрку луч­ших из примерно 50 участников конкурса.

– В свое время Вы жаловались на де­фицит кадров. А какова ситуация сей­час?

– К сожалению, дефицит сохраняется. Причем не хватает не только квалифици­рованных программистов, а вообще спе­циалистов разных профессий. Молодежь уезжает, студентов мало, а выпускники лицеев нацелены на учебу за границей. Но даже у тех студентов, что есть, очень упал уровень подготовки. Мы при при­еме на работу предлагаем кандидату выполнить специальный тест. Так даже претенденты на должность секретаря справляются с трудом, пишут с ошибка­ми, хотя в лицее у них оценки хорошие. Крайне редко попадаются те, чей уровень подготовки соответствует отметкам. Не­смотря на это, профессионалов удается найти. Мы ценим хороших специалистов. Даже в миссии нашей компании записа­но: «Посредственные результаты труда не терпим». Поэтому, если кто-то выполнил работу некачественно, мы заставляем ее переделывать.

Имя, известное за рубежом

– С 2018 года ООО «Ritlabs» – рези­дент IT-парка. Что дает компании этот статус?

– Для резидентов IT-парка действует упрощенная схема налогообложения: на­логом облагается только доход от продаж, а не прибыль и зарплата. Это позволяет платить работникам больше, соответствен­но, растет и конкурентоспособность нашей компании на мировом рынке труда. Можно привлечь талантливых работников, чтобы они не уезжали за рубеж, или даже пригла­шать из-за границы. В итоге, в стране по­являются высокооплачиваемые рабочие места.

– Что бы Вы назвали самым главным итогом работы за прошедшие 20 лет?

– Главное – у нас есть имя, известное за рубежом. Поэтому нам и присуждают приз «Золотой Меркурий» именно в но­минации «Экспорт» (кстати, в наступаю­щем году мы вновь намерены участво­вать в конкурсе «Торговая марка года»). Многие молдавские компании работают по заказам иностранных фирм, продук­ция, сделанная в Молдове, выпускается под чужой торговой маркой, и вся при­быль уходит за границу, здесь остает­ся только зарплата. А мы работаем под своим именем, и пользователи в разных странах знают, что «Ritlabs» – компания из Молдовы и ценят ее. Работаем не только на свой имидж, но и на имидж страны.

Елена Литовцева