Компания «Ritlabs» работает на имидж страны
В компании «Ritlabs» утверждают это с полным правом.
Молдова славится достаточно высоким уровнем развития IT-технологий. Но даже среди многочисленных компаний, работающих в этой сфере, заметно выделяется одна – ООО «Ritlabs». Пользователи ее главного продукта – почтовой программы «The Bat!» – живут в 191 стране мира и говорят на 18 языках. В числе клиентов – государственные организации, банки и другие финансовые учреждения, предприятия аэрокосмической, нефтяной и газовой промышленности, компании из сферы программного и аппаратного обеспечения, широкий круг фирм малого и среднего бизнеса, а также частные лица.
Компания – обладатель нескольких наград Национального конкурса «Торговая марка года» в номинации «Экспорт», в числе которых и Гран-при. В активе «Ritlabs» – звание «Сознательный налогоплательщик», присужденное Главной государственной налоговой инспекцией, и «Экспортер года» от Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта.
Нынешний год работы для ООО «Ritlabs» уже двадцать первый. О том, что удалось сделать за прошедшие два десятилетия, мы поговорили с директором компании Максимом МАСЮТИНЫМ.
Посредственность не терпим
– С чем пришла компания к знаменательной дате?
– Когда мы только начинали, пользователей интернета и, соответственно, программ было мало. Теперь число и пользователей, и программ неизмеримо выросло. Но наша почтовая программа «The Bat!» рассчитана не на всех пользователей, а только на тех, у кого особые требования: большой объем электронной переписки, или кому надо хранить значительное количество писем долгое время, или кому нужно сохранить тайну. Например, в интернете есть бесплатные почтовые службы, но, пользуясь ими, ты делишься информацией, эти службы имеют доступ к содержимому твоих писем. Возможен и несанкционированный доступ некоторых лиц, а также злоупотребления со стороны представителей государственных органов. А ведь существуют служебная, коммерческая тайна, тайна частной жизни. Наша программа обеспечивает конфиденциальность, и кто это понимает, особенно в России и Германии (именно эти страны – лидеры по количеству наших клиентов), ею пользуется. Программ, которые заботятся о конфиденциальности, сегодня немного.
– Ставка на конфиденциальность делалась изначально?
– Нет, к этому мы пришли со временем. Сначала существующие программы сторонних разработчиков были неудобными, а мы делали свои программы, для себя, без особого расчета на продажу. Но потом всё чаще стали возникать сетевые атаки, вирусы, и для их распространения злоумышленники использовали электронную почту. Тогда мы стали работать над обеспечением безопасности. И постепенно сложился круг пользователей, которые заботятся о конфиденциальности, например, чтобы почтовая программа не отправляла разработчикам информацию об их переписке или действиях.
– На какие ещё категории пользователей вы рассчитываете?
– Наша программа адаптирована для слабовидящих и незрячих, они могут пользоваться ею со звуковым сопровождением.
– Как скоро новая программа, сделанная для себя, завоевала популярность у сторонних пользователей?
– На это ушло года три. Тогда большинство разработчиков, наши друзья, делали программы, рассчитанные на определенных пользователей – бухгалтеров, например. А мы делали более массовую программу. Но коллеги не слишком верили, что на этом можно зарабатывать. Да и продажи росли медленно. И все же за три года удалось выйти на самоокупаемость.
– О конкурсе «Торговая марка года» хорошо известно. Но я вижу у вас и награды «Cel mai bun angajator» («Лучший работодатель»). Расскажите о них.
– Компания «AXA Menegement Consulting» проводит опрос сотрудников о том, как организована работа в фирме, каково отношение руководства, условия труда, причем методика такова, что главы компаний не могут влиять на ответы сотрудников. Опрос ведется анонимно, а баллы потом суммируются и предоставляются администрации – и сразу видна картина: над чем еще работать, что совершенствовать. Дважды мы попадали в пятёрку лучших из примерно 50 участников конкурса.
– В свое время Вы жаловались на дефицит кадров. А какова ситуация сейчас?
– К сожалению, дефицит сохраняется. Причем не хватает не только квалифицированных программистов, а вообще специалистов разных профессий. Молодежь уезжает, студентов мало, а выпускники лицеев нацелены на учебу за границей. Но даже у тех студентов, что есть, очень упал уровень подготовки. Мы при приеме на работу предлагаем кандидату выполнить специальный тест. Так даже претенденты на должность секретаря справляются с трудом, пишут с ошибками, хотя в лицее у них оценки хорошие. Крайне редко попадаются те, чей уровень подготовки соответствует отметкам. Несмотря на это, профессионалов удается найти. Мы ценим хороших специалистов. Даже в миссии нашей компании записано: «Посредственные результаты труда не терпим». Поэтому, если кто-то выполнил работу некачественно, мы заставляем ее переделывать.
Имя, известное за рубежом
– С 2018 года ООО «Ritlabs» – резидент IT-парка. Что дает компании этот статус?
– Для резидентов IT-парка действует упрощенная схема налогообложения: налогом облагается только доход от продаж, а не прибыль и зарплата. Это позволяет платить работникам больше, соответственно, растет и конкурентоспособность нашей компании на мировом рынке труда. Можно привлечь талантливых работников, чтобы они не уезжали за рубеж, или даже приглашать из-за границы. В итоге, в стране появляются высокооплачиваемые рабочие места.
– Что бы Вы назвали самым главным итогом работы за прошедшие 20 лет?
– Главное – у нас есть имя, известное за рубежом. Поэтому нам и присуждают приз «Золотой Меркурий» именно в номинации «Экспорт» (кстати, в наступающем году мы вновь намерены участвовать в конкурсе «Торговая марка года»). Многие молдавские компании работают по заказам иностранных фирм, продукция, сделанная в Молдове, выпускается под чужой торговой маркой, и вся прибыль уходит за границу, здесь остается только зарплата. А мы работаем под своим именем, и пользователи в разных странах знают, что «Ritlabs» – компания из Молдовы и ценят ее. Работаем не только на свой имидж, но и на имидж страны.
Елена Литовцева