Сохраним традиционные семейные ценности для нынешних и грядущих поколений.

Глава государства Игорь Додон вместе с первой леди страны Галиной Додон побывал на концерте «Связь времен…», посвященном 660-летию Молдавского государства и завершению Года семьи. Мероприятие проводилось под патронатом президента Республики Молдова в Национальном дворце им. Н. Сулака.

Игорь Додон приветствовал всех гостей праздника, в том числе высшее руководство страны, представителей дипломатического корпуса, учёного сообщества, гражданского общества, местных органов власти, известных деятелей в различных областях, а также многодетные семьи и супругов-долгожителей.

«Празднование 660-летия Молдавского государства и Года семьи проходило при непосредственной поддержке президента. В течение уходящего года было проведено много мероприятий. Я лично поздравил сотни многодетных семей и супругов-долгожителей.

Семья – общенациональное наследие Республики Молдова. Давайте беречь святые семейные традиции, чтобы у нас были крепкие супружеские пары, чтобы рождались дети. Хотелось бы, чтобы нынешние и грядущие поколения сберегли ценности традиционной семьи, сохранили преемственность, жили на родной земле.

Мы должны осознавать и ценить то, что в основе нашего настоящего лежат 660 лет истории борьбы, побед и надежд нашего народа. Наши предки сохранили эту землю для потомков и передали ее от поколения к поколению, а мы обязаны сохранить и передать это наследие нашим потомкам», – сказал, обращаясь к присутствующим, Игорь Додон.

Президент подчеркнул, что нынешний год останется в новейшей истории Молдовы годом вызовов, но и впечатляющих результатов; годом новых надежд для нашей Родины – Республики Молдова.

«Как президент страны я сделаю всё возможное, чтобы вернуть нашим согражданам надежду на лучшее будущее, а наши дети чтобы желали жить здесь, у себя дома», – отметил глава государства.