Чтобы двигаться вперед, нужно ставить большие цели!

В молдавском представительстве крупнейшего российского производителя и лидера продаж светотехнического и электротехнического оборудования – холдинга «IEK GROUP» – мы бывали уже не раз. И наши читатели знакомы с деятельностью предприятия ООО «IEK Trade». Но каждый раз оказывается, что здесь произошло немало нового. Об этом в канун профессионального праздника – Дня энергетика – мы и поговорили с директором компании Евгением РОШКОВАНОМ.

Двадцать лет на высоте

– Начнем с того, что в нынешнем году холдинг «IEK GROUP» отметил свое двадцатилетие. За эти годы компания превратилась в одного из ведущих российских производителей и поставщиков электрооборудования для комплексных решений в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, в сферах транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-индустрии.

К юбилею «IEK GROUP» накопила огромный опыт, создала мощную современную научно-производственную и логистическую базу и сегодня входит в число ведущих мировых брендов. Компания планомерно инвестирует средства в модернизацию и расширение производства на территории России и стремится максимально реализовать собственный производственный потенциал, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом.

В «IEK GROUP» уверены: лучше отличного качества может быть только постоянство качества! Поэтому продукция с торговой маркой IEK регулярно проходит проверки не только в собственной лаборатории, но и в ведущих испытательных и сертификационных центрах России. На каждом этапе создания продукции полностью контролируется соблюдение всех производственных технологий, проводятся дополнительные испытания и тестирования. Все это позволяет не только держать планку качества на заявленном уровне, но и идти по пути постоянного развития. Не зря же продукция IEK дважды, в 2014 и 2016 гг., становилась лауреатом рейтинга народного доверия Марка № 1 в России в категории «Электротехника». Это очень престижная премия, за которую борются самые крупные производители. А география продаж «IEK GROUP» охватывает всю территорию России, страны ближнего зарубежья, Прибалтику, Румынию и страны Восточной Азии.

По случаю двадцатилетия «IEK GROUP» провела в Сочи грандиозный слет партнеров, на который пригласили и участников из Молдовы. Это было очень масштабное предприятие с презентацией новинок холдинга, собравшее свыше 200 самых надежных партнеров компании. Присутствующие своими глазами увидели, что масштабы холдинга гораздо значительнее, чем можно было себе представить, есть четкая стратегия развития и делаются большие инвестиции.

По пути оптимизации

– Наше предприятие представляет на рынке Молдовы продукцию с торговой маркой IEK второй десяток лет. Из пятнадцати с лишним тысяч наименований изделий, выпускаемых холдингом, мы предлагаем потребителям около 7000. И если раньше стояла задача просто завоевать рынок, то теперь решено сделать акцент на те виды продукции, которые до недавних пор продвигались недостаточно активно. Ведь технологии сегодня развиваются очень быстро, все время появляются новые бренды, которые стремятся завоевать свое место на рынке и симпатии потребителей. Среди новинок – товары для освещения, телекоммуникационное и светотехническое оборудование.

Проанализировав работу в уходящем году, оценив темпы развития ассортимента и продаж, мы пришли к выводу, что необходимо оптимизировать систему складского хранения. Площадь склада – около 1000 кв. м. Планируем закупить новое оборудование, перестроить логику приемки, сбора, хранения и отгрузки продукции. Введем адресное хранение, чтобы работник склада мог максимально быстро найти и отгрузить клиенту необходимый товар. При этом наиболее востребованные изделия будут размещаться на первом плане – для удобства и сотрудников, и покупателей.

Мы увеличили штат сотрудников, пригласили профессионального маркетолога. Ведь маркетинг – не только реклама, но и глубокий анализ деятельности предприятия, чтобы не допустить потери позиций на рынке. Этим нужно заниматься предметно. Еще один новый специалист в коллективе отвечает за связь с учебными заведениями, готовящими специалистов в области электротехники. Сотрудничество с ними – давняя традиция предприятия. Сейчас готовим для профессиональных училищ стенды, рассказывающие о новой продукции, и ее образцы.

Еще одна наша традиция – семинары для тех, кто использует в работе изделия с торговой маркой IEK. В нынешнем году на такой семинар пригласили менеджеров наших партнеров, которые продвигают изделия холдинга. В ходе семинара, который провел специалист из Киева, были представлены новинки продукции. А предприятие приняло участие в поощрительных мероприятиях для конечных потребителей. Недавно, например, состоялся розыгрыш призов от наших партнеров, разыгрывалась, в том числе, и продукция холдинга. Поддерживаем тесные связи с проектными организациями, передаем им каждый новый каталог компании.

Удивить партнеров и покупателей

– Один из главных принципов компании – продвигать не только типовую, но и уникальную продукцию, которой до сих пор не было на рынке, чтобы удивить партнеров и покупателей. В 2019 году холдинг «IEK GROUP» приобрел контрольный пакет акций российского разработчика и производителя осветительного оборудования «LEDEL». Благодаря этому существенно расширился ассортимент «IEK GROUP» и, соответственно, ООО «IEK Trade».

Очень важно, что это в основном не серийная продукция, а та, что разработана под нужды конкретного заказчика. Поэтому клиенты могут быть уверены: если им не подходит типовая система освещения, возможна разработка с учетом требований индивидуального проекта. Уже в ближайшее время в рамках Международных специализированных выставок «Moldconstruct» и «Moldenergy» планируем показать широкой публике продукцию компании «LEDEL». Это, в частности, системы управления освещением для коммерческих, производственных, жилых помещений.

Среди новинок продукции «IEK GROUP» – бренд осветительного оборудования «IEK Lighting». Это бытовые LED лампы, лента LED, прожекторы освещения, коммерческое освещение для магазинов, складов, уличное освещение.

Вперед, к новым целям

– В «IEK GROUP» сформировался дивизион «Запад», охватывающий Украину, Молдову, Румынию, Грузию, Азербайджан, с центром в Киеве. Так вот Румыния появилась в этом перечне благодаря именно нашему предприятию. Уже более пяти лет мы работаем на румынском рынке, а фактически на рынке Евросоюза, нашли там крупного партнера, располагающего разветвленной торговой сетью. При поддержке этого партнера к настоящему времени сделаны несколько отгрузок продукции с торговой маркой IEK в Венгрию, произвели и поставки в Польшу. Есть планы продвигаться и в Болгарию. Начнем с участия в специализированной выставке в этой стране.

У нас появился новый серьезный партнер в Молдове – крупный торговый центр по продаже электротехнического оборудования «Lumina LED». В шоу-руме торгового центра представлены товары холдинга «IEK GROUP». А вообще продукцию с этой торговой маркой можно найти в любой точке Молдовы.

Намечено проведение семинара с инженерами, монтажниками, проектировщиками и другими специалистами, имеющими дело с электротехническим, светотехническим и другим оборудованием, выпускаемым холдингом.

И хотя до завершения 2019 года еще есть некоторое время, уже можно с уверенностью сказать: в целом результаты работы предприятия оказались удачными. Рассчитываем, что увеличение объема продаж составит около 10%. А на 2020 год поднимаем планку еще выше – хотим достигнуть роста в 20%. Останавливаться нельзя. А чтобы двигаться вперед, нужно ставить перед собой большие цели.

Елена Литовцева