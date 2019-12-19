Руководство страны должно ока­зывать поддержку тем, кто созда­ет рабочие места и инвестирует в нашу страну. Об этом президент РМ заявил во вторник в рамках экономического форума, в кото­ром впервые вместе приняли уча­стие глава государства, спикер парламента и премьер-министр.

Президент с сожалением признал, что по причине отсутствия необходимых условий в последние годы многие пред­приниматели были вынуждены закрыть свой бизнес и уехать из Молдовы. Новое руководство страны намерено исправить эту ситуацию. В связи с этим Игорь Додон озвучил 5 инициатив для поддержки дело­вой среды в Молдове.

1. Снизить давление на предпринима­телей и исключить право проведения рей­дов и контроля со стороны структур МВД. Игорь Додон считает, что Министерство внутренних дел и полиция не должны за­ниматься контролем экономической дея­тельности. «МВД должно заниматься рас­следованием преступлений, ДТП, случаев трафика людей, а не устраивать маски-шоу у экономических агентов. В ближайшее время президент выступит с такой иници­ативой, чтобы законодательно исключить эти полномочия у Министерства внутрен­них дел», – пояснил он.

2. Поддержка отечественного про­изводителя. Игорь Додон отметил, что Молдова импортирует многое из того, что сама может производить. «В мага­зинах должны быть отечественные про­дукты, не только импортные. Поэтому мы законодательно создадим условия, чтобы молдавский производитель при­сутствовал в крупных торговых сетях», – сказал он.

3. Инфраструктурные проекты. Глава государства также с сожалением отметил, что прошлые власти не уделяли должного внимания инфраструктурным проектам. Уже в следующем году ситуация изменит­ся, заверил он. Будут вложены инвестиции в дорожную инфраструктуру, в создание, по меньшей мере, еще одного междуна­родного аэропорта, а также в Железную дорогу Молдовы.

4. Создание индустриальных плат­форм в каждом районе страны. Игорь До­дон отметил, что в каждом районе должны быть созданы индустриальные платформы, чтобы инвесторы могли создавать рабочие места не только в Кишиневе, но и по всей республике.

5. Разобраться с так называемым «За­коном о миллиарде». После «кражи века» государственный бюджет, а значит все мы вынуждены оплачивать ее последствия. Как известно, в 2014-2015 годах Наци­ональный банк выдал срочные кредиты трем банкам под гарантии правительства, которое выпустило государственные об­лигации на сумму более 13 млрд леев со ставкой 5% годовых. В результате госу­дарство должно в течение 25-ти лет по­гасить за счет бюджетных средств более 20 млрд леев. В связи с этим Игорь Додон выступит с инициативой, которая снизит это бремя.

«Мы сделаем всё для того, чтобы из­менить ситуацию к лучшему. Всё это можно сделать очень быстро, если будет диалог и открытость», – заключил глава государ­ства.