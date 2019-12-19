Румынские военные пересаживаются на американские истребители.

В Палате депутатов Румынии одобрили решение правительства о закупке пяти американских истребителей F-16. Схема поставок традиционная. Боевые машины были проданы Португалии в 80-х. После плановой эксплуатации их перепродают Румынии. Не пропадать же добру.

С 2016-го португальцы стали продавать румынской стороне самолеты, практически выработавшие ресурс. Изначально были реализованы 12 бортов. После модернизации их срок эксплуатации был продлен. F-16 заменят советские МИГ-21, поставленные бывшему члену Варшавского договора в 70-е прошлого века.

Выступая в Палате представителей, министр обороны Николай Чуке рассказал депутатам: все процедуры соблюдены, сделка одобрена в военном ведомстве и Высшем совете обороны. Приобретая американскую технику, Румыния сможет стать центром по ее обслуживанию для всей Восточной Европы, полагает чиновник.

Общая стоимость сделки пока не раскрывается, но по оценкам экспертов она составляет не менее 250 миллионов евро. В 2020-м в военно-воздушных силах Румынии должно быть 46 истребителей F-16.

Александр Чудак