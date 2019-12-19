В Тирасполе хотят опереться на плечо Владимира Жириновского.

Уже неделю в Российской Федерации члены Либерально-демократической партии отмечают тридцатилетие создания политформирования. В далеком 1989 году, 13 декабря, Владимир Жириновский провел заседание инициативной группы, решившей создать некую альтернативу Компартии.

Традиционно по этому поводу в Москве и в регионах России члены ЛДПР пьют водку, едят блины и икру. В Тирасполе решили не оставаться в стороне и попытались присоединиться к празднующим. Представитель ПМР в Российской Федерации Леонид Манаков даже специально встретился с Владимиром Жириновским, сообщают СМИ Левобережья, и «обсудил с ним актуальные вопросы». Не остался в стороне и глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он направил лидеру либеральных демократов послание, в котором говорится: «В Приднестровье с большим уважением и благодарностью относятся к системной поддержке и вниманию к актуальным проблемам республики со стороны ЛДПР, очередным свидетельством которых стала наша личная встреча в октябре сего года на площадке Государственной думы Российской Федерации»… Видимо, таким образом Красносельский попытался подчеркнуть, что вхож в Госдуму и даже имеет там поддержку. Впрочем, ответа от Жириновского пока не последовало.

Евгений Гольша