Президент, председатель парламента и премьер-министр провели еженедельное совещание.

В понедельник в Государственной резиденции прошло еженедельное совещание президента Республики Молдова Игоря Додона с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. На прошедшей встрече обсуждался ряд вопросов социально-политической повестки страны, при этом особое внимание было уделено некоторым ранее предложенным социальным проектам, а также деятельности парламента на текущей неделе.

Дорогу новым аэропортам

Кроме того, глава государства объявил о созыве 4 декабря заседания Высшего совета безопасности в новом составе. «Предложено обсудить несколько важных вопросов: расследование кражи из банковской системы, ситуацию в энергетической сфере, вокруг Международного аэропорта Кишинева и другие темы», – уточнил Игорь Додон, а по окончании встречи со спикером парламента и премьер-министром добавил: «Мы должны разрешить открытие других аэропортов в Республике Молдова. Сборы, взимаемые Международным аэропортом Кишинева, очень высоки, что не позволяет бюджетным компаниям, которые предлагают очень хорошие услуги для пассажиров, открыться в Республике Молдова. Мы знаем, что многие люди едут в Яссы и улетают оттуда». Президент считает, что было бы целесообразно построить один или два аэропорта, на севере и на юге, чтобы позволить бюджетным компаниям выходить на рынок, что сделает перелеты дешевле. «Это можно сделать быстро, путем государственно-частного партнерства. Зачем тратить деньги из государственного бюджета, когда это можно сделать с инвесторами? Если кто-то хочет построить аэропорт с нуля, в поле, инвестировать 150-200 миллионов евро, почему бы и нет?» – задался вопросом глава государства. Президент отметил, что до конца 2019 года осталось мало времени, и, несмотря на загруженный рабочий график, высшее руководство страны планирует поездки в районы.

Богатство Молдовы

По случаю прошедшего Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Игорь Додон на минувшей неделе принял участие в церемонии, прошедшей в столичном Дворце Республики в честь этого праздника. В мероприятии участвовали сотни специалистов, а также работники агропромышленного сектора. Глава государства дал высокую оценку их каждодневному труду в любую погоду, порой с риском материальных потерь. Игорь Додон подчеркнул, что благодаря их ответственности, старанию и усердной работе удается обеспечить из года в год продовольственную безопасность страны и функционирование всего национального агропромышленного сектора. Президент Республики Молдова выделил четыре основные задачи, выполнение которых помогло бы обеспечить существенное развитие сельского хозяйства в нашей стране. Во-первых, государству следует, используя имеющиеся инструменты, способствовать консолидации сельхозугодий, в том числе через механизм субсидий и внесение необходимых изменений в законодательство. «Есть положительный опыт других государств в этой сфере, и можно его заимствовать на благо отрасли. И мы ни в коем случае не можем допустить передачи нашей земли в собственность иностранным гражданам», – уточнил Игорь Додон. Во-вторых, нужно применять современные технологии, которые позволят получить те же объемы продукции, но на меньшей площади, повысить эффективность производственного процесса и улучшить качество продукции. В-третьих, «нам нужно экспортировать не только сырье: виноград, семена подсолнечника и т.д., но и конечный продукт с увеличенной добавленной стоимостью – соки, консервы и т.д. В этой части государство должно предложить решения аграрным производителям», – подчеркнул глава государства. В-четвертых, необходимо диверсифицировать рынки сбыта. «Государство должно обеспечить не только нахождение новых рынков сбыта, но и сохранение традиционных, а также использовать потенциал внутреннего рынка», – отметил президент.

Таким образом, глава государства уточнил, что при выполнении перечисленных задач мы сможем говорить о другом уровне развития сельского хозяйства. «Молдавская земля – самое большое богатство, которым мы располагаем и которое обязаны использовать с максимальной пользой», – заключил президент.

На страже закона

На прошедшей неделе Игорь Додон представил прокурорскому корпусу нового генерального прокурора РМ Александра Стояногло. Президент пожелал ему успехов в выполнении непростой миссии, возложенной на одно из важнейших в стране ведомств. Президент назвал пять задач, стоящих перед генеральным прокурором в дальнейшем: искоренение коррупции из системы; недопущение политического вмешательства в работу ведомства; успешное расследование резонансных дел; недопущение вмешательства в работу внешнего фактора, ни с Запада ни с Востока; создание команды профессиональных и неподкупных прокуроров с опытом работы в этой сфере.

Глава государства подчеркнул, что как прокуроры, так и общество ждет конкретных результатов от расследования кражи из банковской системы, раскрытия коррупционных схем и привлечения виновных к ответственности. В то же время Игорь Додон выразил надежду на то, что с назначением генерального прокурора надзорный орган станет действительно профессиональным, руководствуясь строгим соблюдением законодательства. Кроме того, президент заверил всех, что профессионализм, неподкупность и деятельность на основе соблюдения законов будут высоко оценены и полностью поддержаны действующей властью.