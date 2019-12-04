Генпримар обсудил сотрудничество столицы с городами регионов России.

На прошедшей неделе генеральный примар муниципия Кишинэу Ион Чебан посетил с рабочим визитом Москву, где провел встречу с мэром столицы России Сергеем Собяниным. На состоявшейся встрече обсуждались возможные совместные проекты и планы по развитию Кишинёва. Ион Чебан поблагодарил своего коллегу за доверие и открытость и сказал, что хотел бы наладить между нашими городами тесное и широкое сотрудничество во всех областях.

Потенциал для сотрудничества

Также стороны договорились об обмене опытом в таких сферах деятельности как архитектура и урбанизм, транспорт и «умный город», медицина и социальная сфера, ЖКХ и образование. «Попросил изучить возможность предоставления нам поддержки в виде несколько десятков единиц спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов и государственно-частных партнерств. Договорились обновить договор о сотрудничестве между нашими городами. В Москве есть много прекрасных примеров урбанистического развития, которые с успехом можно применить в Кишиневе», – подытожил Чебан.

Еще одна важная встреча у Иона Чебана состоялась с вице-председателем правительства, спецпредставителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова Дмитрием Козаком. «Получил поздравления и пожелания удачи в работе. Обсудили целый ряд экономических, социальных, культурных, образовательных аспектов сотрудничества между Кишиневом и городами регионов России. Наметили разработку плана действий на ближайшее время. Знаю, что есть огромный потенциал для сотрудничества и развития», – отметил Ион Чебан по итогам переговоров.

Что не делают преторы?

В первый рабочий день текущей недели примар Кишинева Ион Чебан обратился к преторам с призывом усилить работу и на заседаниях говорить не только о том, что удалось сделать в секторе, но и о том, что из заданий не выполнено. «Если я и далее буду получать фото, что во дворах, кроме листьев, есть кучи и другого мусора, я буду лично выходить на места и решать проблему», – пообещал градоначальник преторам в понедельник на оперативном заседании. Он подчеркнул, что знает, какие вопросы преторы не решают. «Чтобы вы поняли, я знаю, чего вы не делаете и знаю, что происходит в каждом секторе. Не надо мне говорить, что вы сделали, говорите и о том, что не сделали. Да, город стал выглядеть лучше, но этого не достаточно», – сказал Чебан. На заседании он сообщил, что на этой неделе будет с проверкой на Рышкановке.

Халатность или злой умысел?

Главы муниципальных управлений были предупреждены генеральным примаром столицы Ионом Чебаном о последствиях за взятки, которые в мэрии требуют от экономических агентов за «решение» вопросов. Столичный вице-примар Илие Чебан заявил, что есть дела, по которым Кишиневская примэрия намеренно проигрывает в судах, поскольку юристы не посещают заседания, что впоследствии приводит к потере имущества, принадлежащего муниципалитету.

«На прошлой неделе я получил несколько сигналов по делам, в которых примэрия выступает истцом по вопросу отмены незаконных договоров купли-продажи муниципальных земель. Наши юристы не приходят на судебные заседания, дела снимаются с рассмотрения – и таким образом мы теряем землю и другую муниципальную собственность», – заявил вице-примар Илие Чебан.

Генпримар Ион Чебан потребовал на этой неделе организовать рабочее заседание, чтобы определить, было ли это «халатностью или злым умыслом» юристов мэрии и предупредил муниципальных служащих, что, в случае подозрения в получении взяток, он лично передаст виновных правоохранительным органам. «У нас были встречи с несколькими экономическими агентами на прошлой неделе, и я услышал от них, сколько вы хотите – от 20 до 100 тысяч евро! – чтобы решить некоторые вопросы», – заявил генпримар Ион Чебан.

Проверки продаж алкоголя

Ион Чебан потребовал в понедельник на оперативном заседании примэрии от главы управления торговли, общественного питания и услуг Марчела Замбицкого провести проверки во всех заведениях и магазинах, где вечером продают алкоголь. «В течение двух недель организуйте проверки во всех местах, где вечером продают алкоголь. У нас есть детские площадки, рядом с которыми находятся торговые точки, где вечером продают алкоголь. На детских площадках собирается самый разный контингент и ведет себя не самым лучшим образом. Родители с детьми не могут там отдыхать», – сказал Чебан. Он также потребовал и от преторов решить проблему, возникшую и с табачными киосками вблизи учебных учреждений. «Сделайте так, чтобы в течение 10 дней не было киосков с сигаретами около школ», – потребовал примар от преторов.

Мэрия ищет новое здание

Мэрия Кишинева уже получила от столичных экономических агентов более шести предложений, куда могли бы переехать ее сотрудники. Об этом заявил генеральный примар столицы, назвавший сумму, которую столичные власти готовы потратить на содержание нового офиса. По словам градоначальника, предложения от экономических агентов продолжают поступать, однако представители мэрии должны разработать четкие критерии, чтобы организовать прозрачный процесс. «Мы разработаем необходимые критерии. Смогут участвовать все желающие», – сказал Чебан. «Расходы, которые запрашиваются, такие же, как и для ежемесячного обслуживания нынешнего здания мэрии. Столько, сколько мы платим здесь за обслуживание, столько же мы готовы платить в другом месте. Точнее, 240 тысяч леев – зимой и 40 тысяч леев летом», – уточнил мэр столицы. Отметим, что в мэрии работают 155 человек, а необходимое количество сотрудников составляет 213. Офисы 15 муниципальных управлений располагаются на двух этажах здания. На одном из первых оперативных совещаний примар столицы Ион Чебан объявил, что весь персонал штаба мэрии будет переведен в офис типа open-space (открытое пространство). По словам нового градоначальника, нынешнее здание примэрии может быть позже преобразовано в музей. Здание примэрии Кишинева является памятником архитектуры и истории национального значения, внесенным в Реестр памятников истории и культуры муниципия Кишинев по инициативе Академии наук.

Детский сад открылся

В Кишиневе, на Чеканах, после капитального ремонта открылся 198 детский сад по улице И. Виеру 5/2. На открытии дошкольного учебного заведения присутствовал и примар Кишинева Ион Чебан. «В данном детском саду были открыты 14 групп, в том числе 3 ясельные группы – это места для 320 детей. Повторное открытие детского сада было необходимо из-за большого количества запросов об оказании услуги дошкольного образования, особенно для детей в возрасте от двух лет», – сказал Чебан. По его словам, после разговора с родителями и детьми стало ясно, что усилия были не напрасны. Примар считает, что открытие данного детского сада было необходимым, так как многие семьи ждали включения в списки других дошкольных учреждений, где намного больше детей, а сами садики расположены далеко от места жительства. «Мы будем и впредь поддерживать различные социальные проекты, особо важные для граждан», – отметил Чебан. Стоимость проекта по реабилитации здания детсада составила 14,4 млн леев.