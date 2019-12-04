Из эксклюзивного интервью премьер-министра Республики Молдова.

Премьер-министр Ион Кику рассказал «Europa Libera» о привлечении денег из-за рубежа, об отношениях Республики Молдова с МВФ, о будущем страны и о том, когда удастся поднимать зарплаты и пенсии до необходимого уровня.

– Как только новое правительство было утверждено, у меня была дискуссия с главой миссии МВФ г-ном Рубеном Атояном, я пригласил миссию в Кишинев, чтобы провести предварительное обсуждение вопросов о завершении нынешней программы, которая, как вы знаете, заканчивается 20 марта 2020 года, а также для того, чтобы поговорить и о перспективах новой программы сотрудничества.

Мы обсудили основные бюджетные параметры, чтобы главный финансовый документ страны – бюджет на 2020 год – соответствовал заявленным приоритетам правительства. Первый – это социальные проекты, о которых мы объявили… И второй вопрос – крупные государственные инвестиционные проекты в инфраструктуру. Мы заявляли, что без серьезных вложений в инфраструктуру мы не видим возможностей для развития. Сейчас мы обсуждаем эти два вопроса с Международным валютным фондом. Мы надеемся, что найдем понимание, рассчитываем на то, что они проявят гибкость, и приоритеты правительства – социальные задачи и инвестиции – смогут вписаться в параметры закона о бюджете.

Мы – партнеры, мы не стоим с протянутой рукой ни перед МВФ, ни у других учреждений. У одного из партнеров по диалогу есть своя позиция, и, в зависимости от позиции другого партнера, мы увидим, как все будет развиваться. Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на перспективы дискуссий с Международным валютным фондом. Но я хочу почеркнуть то, что говорил и тогда, когда был советником [президента] или министром финансов – интересы страны, интересы граждан и бизнеса будут преобладать даже над возможным прекращением нашего сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы не размениванием интересы людей и бизнеса на получение соглашения с международным финансовым учреждением!..

В наших отношениях нет ни кнутов, ни пряников, ни конфет, ни чего-либо подобного еще. Мы хотим конструктивного диалога, основанного на уважении интересов нашей страны. Я уверен, что мы в состоянии обсуждать вопросы и вести переговоры, руководствуясь именно такими принципами, – будь то любой международный финансовый институт или если речь идет о двусторонних отношениях с партнерами.

Конечно, мнение Международного валютного фонда имеет значение, в частности, для других международных финансовых учреждений, для Европейского союза и пр. Также оно важно и для потенциальных частных инвесторов, позиции МВФ относительно стабильности или устойчивости бюджетной системы очень важны.

Но, в то же время, я хочу отметить, что у крупных частных компаний есть собственные службы и специалисты для оценки макрофинансовой ситуации. И я думаю, что с этой точки зрения мы находимся в хорошей ситуации.

Республика Молдова в состоянии удовлетворить свои текущие потребности и покрыть текущие расходы на потребление. Мы можем за счет внутренних ресурсов обеспечить увеличение и зарплат, и пенсий. Конечно, не в той степени, в которой нам этого хотелось бы… Но мы обязательно придем к ситуации, когда будем в состоянии поднимать зарплаты и пенсии до необходимого уровня. У нас должна быть инфраструктура, экономика, частные инвестиции – и предельно эффективное управление государственными активами.