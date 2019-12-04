Посол США рассказал, как будут стимулировать реформы правительства.

На минувшей неделе посол США в Республике Молдова Дерек Хоган, выступая на одном из местных телеканалов, поведал зрителям, что в ближайшее время ожидает нашу страну. Передача оказалась весьма познавательной и поучительной.

Дипломат откровенничал на камеру: он очень разочарован тем, что правительство Майи Санду отправлено в отставку. При этом господин Хоган намекнул: он дал наставления как премьер-министру Иону Кику, так и руководству Партии социалистов, какого курса надо держаться и что делать. «Мы объяснили им – перед правительством крутая гора. Большая ответственность и высокие надежды не только внутри страны, но и в международном сообществе. Мы сказали, что проведение реформы юстиции – для нас самый большой приоритет. Если это правительство готово реализовывать все реформы, запущенные предыдущим, мы с удовольствием поможем. Пока же мы получаем лишь декларации и обещания», – рассказывал Хоган.

Посол поведал также о том, каким образом работа правительства в нужном направлении будет стимулироваться. Если же правительство Кику окажется строптивым, нерасторопным, незамедлительно последуют наказания. «Внешние партнеры настаивают на продолжении реформ. Если они не увидят достаточного прогресса в этом смысле, то финансовая помощь будет приостановлена. Это плохо не только с точки зрения национального бюджета. Финансовая помощь связана с проведением реформ, и это очень важно. Деньги приходят и уходят, но от того, как умеют их администрировать, справляться с проблемами – в Молдове в том числе это борьба с коррупцией, зависит наша техническая помощь», – рассуждал Хоган.

Дипломат достаточно прямо сказал: мнение общественности, противящейся передаче территории бывшего Республиканского стадиона под строительство новой дипломатической миссии США, для него ничего не значит. «Мы сейчас ведем переговоры по этому вопросу. С предыдущим правительством уже был обмен дипломатическими нотами касательно наших интересов покупки этой земли. С нынешним правительством мы должны закрыть вопрос в том, что касается цены», – прояснил официальную позицию Хоган.

Правительство Павла Филипа, рассчитывая на поддержку из-за океана, приняло решение отдать целый квартал в центре города под посольство США. Санду подтвердила законность подарка демократов американцам. Теперь в посольстве хотят принудить к тому и Кику. И почему-то даже сомнений не вызывает то, каким образом завершится история с Республиканским стадионом. Мнение противников передачи США целого квартала, заинтересованным сторонам не интересно. Кстати под петицией «против» подписалось уже более пяти тысяч горожан.

Александр Боц