Несмотря на небывалый темп работы всех руководителей высшего звена госаппарата, критики новой власти неустанно пытаются найти бреши в их действиях. Однако даже предвзято настроенные «обличители» не могут предъявить президенту, премьеру или спикеру парламента претензий в отсутствии работоспособности. И в самом деле, стремительные поездки Иона Кику в Москву и Лондон, участие Зинаиды Гречаный в сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге ничуть не снижали накала работы всего госаппарата. Напротив, за считанные дни уже подготовлен к утверждению в парламенте главный документ – проект бюджета на 2020 год.

Пример ответственной власти

В Государственной резиденции в понедельник прошло еженедельное совещание президента РМ Игоря Додона с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Обсуждались важнейшие вопросы социально-экономической политики страны и план действий на текущую неделю. На встрече говорилось о необходимости ускорения принятия в парламенте социальных законопроектов, а также начала реализации крупных инфраструктурных проектов при поддержке инвесторов, в том числе зарубежных. А в субботу президент вместе со спикером парламента и премьер-министром провел ряд встреч с несколькими министрами, а также с мэром Кишинева. Совместными усилиями официальные лица определили пути решения имеющихся у граждан проблем, договорились о способах начала реализации ряда социально-экономических проектов, а также проекта модернизации дорог. Президент также подчеркнул, что цель руководства страны – показать гражданам пример ответственной власти, поскольку важен не политический окрас, а профессионализм и умения тех, кто у власти. «Мы понимаем, чего ждут граждане от руководства страны, и сделаем всё необходимое, чтобы новое правительство не разочаровало людей, как это произошло с предыдущими властями», – подытожил глава государства.

Сотрудничество с МВФ

Даже непосвященные в перипетии большой политики, наблюдая за множеством встреч президента, наверняка, догадываются, что за скобками официальных отчетов о состоявшихся мероприятиях остается то, что рано или поздно неизбежно даст положительный результат. Во вторник президент страны провел встречу с главой Миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества. В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о политической ситуации в стране. Глава государства заверил собеседника в том, что новое правительство будет строго соблюдать все взятые перед внешними партнерами обязательства и приложит все усилия для успешной реализации действующей программы сотрудничества с МВФ, которая истекает в марте 2020 года. В то же время Игорь Додон отметил, что в основу всех предпринимаемых новым кабинетом министров действий будут положены национальные интересы Республики Молдова, протекция экономических агентов и социальная защита уязвимых слоев населения.

Взвешенная внешняя политика

В первый рабочий день текущей недели Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым. Стороны обсудили текущую повестку молдавско-российского стратегического партнерства, констатировали стабильное укрепление торгово-экономических и культурных связей, указали на наличие обширного потенциала для дальнейшего роста. Собеседники высоко оценили состоявшуюся на прошлой неделе поездку в Москву правительственной делегации во главе с премьер-министром Ионом Кику.

В тот же день президент страны провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Официальные лица обсудили целый ряд вопросов, касающихся стратегических двусторонних отношений, отметили взаимный интерес к углублению торговых связей и к реализации многих социальных, образовательных и гуманитарных проектов в Республике Молдова при поддержке американских партнеров. В ходе беседы была также отмечена консолидированная позиция высшего руководства Республики Молдова в части осуществления реформ, по которым страна взяла на себя обязательства, и соблюдения всех соглашений, подписанных с внешними партнерами. В связи с этим было подтверждено намерение Администрации главы государства продолжать взвешенную внешнюю политику Республики Молдова.

Природный газ будет дешевле

На исходе прошедшей недели президент РМ провел рабочую встречу с председателем административного совета АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном, который рассказал об итогах недавней встречи в Москве с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Вадим Чебан сообщил о достигнутой принципиальной договоренности с российской стороной о поставках природного газа в Республику Молдова, включая приднестровский регион, с 1 января 2020 года в необходимых объемах. Напомним, что срок действующего контракта с «Газпромом» истекает 31 декабря с.г. В то же время, принимая во внимание возможные сложности с транзитом природного газа по территории Украины, которые могут возникнуть после 1 января 2020 года, АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» прорабатывают возможность включения в контракт дополнительных пунктов приема-передачи природного газа для потребителей Республики Молдова. Речь идет о газоизмерительных станциях (ГИС) на границе России с Украиной, Румынии с Украиной или на западной границе Украины со странами ЕС. Кроме того, рассматривается вариант поставки российского природного газа в реверсном режиме по маршруту Болгария – Румыния – Украина – Республика Молдова от «Турецкого потока» через систему трансбалканских магистральных газопроводов, с его передачей АО «Молдовагаз» на границе Румыния – Украина (ГИС Исакча/ГИС Орловка). В ходе беседы Игорь Додон подчеркнул, что поставка природного газа в зимний период является вопросом национальной безопасности Республики Молдова, и господин Чебан заверил главу государства в том, что АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» гарантируют бесперебойные поставки газа в нашу страну при условии сохранения транзита через Украину или по альтернативному маршруту «Турецкого потока». Глава государства дал высокую оценку прошедшим переговорам в Москве, в результате которых была достигнута договоренность о снижении стоимости природного газа для Молдовы с 235 до 173 долларов, то есть на 62 доллара дешевле за тысячу кубометров.

Найти приемлемое решение

Еще одно важное рабочее заседание Игорь Додон провел по проблеме деятельности экономических агентов из приднестровского региона в связи с возникшими у них сложностями с коммерческими банками страны. В частности, речь идёт об открытии ими расчетных счетов. Участники встречи подчеркнули необходимость приложить все усилия, чтобы найти приемлемое решение данной проблемы в ближайшей перспективе, чтобы обеспечить равный подход коммерческих банков в их работе с экономическими агентами, легально зарегистрированными в Республике Молдова. В работе заседания приняли участие вице-председатель Национального банка Молдовы Ион Стурза, вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуцэ, бывший председатель Национального банка Молдовы Леонид Талмач.

Реформа юстиции

В минувший четверг президент Молдовы провел первое заседание с членами Консультативного экспертного совета по реформе юстиции, созданного Указом президента 30 октября с.г. Состоялся обмен мнениями по наиболее острым проблемам в сфере правосудия, неурегулированность которых в сочетании с терпимостью к ним приводят к нарушению функциональности Высшего совета магистратуры и провоцируют кризис в системе, что наносит серьезный ущерб долгожданной реформе этой системы.

Участники заседания были едины во мнении, что предлагаемые меры должны быть применены в строгом соответствии с законом и в интересах граждан, а пересмотр концепции реформы – настоятельная необходимость.

Встреча с депутатами НСГ

На прошедшей неделе на встречу с Игорем Додоном в Кишинев приехали депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ). Официальные лица обменялись мнениями о текущем состоянии дел в регионе и Республике Молдова в целом. В частности, Игорь Додон отметил, что в стране произошли важные изменения, открывающие широкие возможности для развития экономики и социальной сферы. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия депутатов НСГ и парламента РМ. Собеседники говорили о перспективах принятия пакета законопроектов, направленных на гармонизацию законодательства Гагаузской автономии с национальным. Обсуждалась также программа мероприятий, которые пройдут 23 декабря под патронатом президента в ознаменование 25-й годовщины со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузской автономии» (Гагауз-Ери).

Мониторинг предвыборных кампаний

Президент страны Игорь Додон провел рабочую встречу с новой главой миссии Международного республиканского института США в Республике Молдова, госпожой Андреей Кирбс. Президент высоко оценил деятельность этой организации в нашей стране с 1998 года, в том числе социологические исследования, проводимые дважды в год.

Игорь Додон подчеркнул важность участия экспертов Международного республиканского института в процессе мониторинга предвыборных кампаний в Республике Молдова. Напомним, что на период с декабря 2018-го по февраль 2019-го институт делегировал около 50 человек для проведения мониторинга кампании по выборам в парламент 24 февраля 2019 года.

Модернизация дорог

На встречу с Ху Цзяминем, президентом China Hyway Group Limited – китайской компании с опытом в области строительства автодорог во многих странах мира, прошедшую во Дворце президента РМ, Игорь Додон возлагал большие надежды. В ходе дискуссии было отмечено, что эта фирма готова инвестировать в инфраструктурные проекты в нашей стране, включая строительство объездной дороги в Кишиневе.

Игорь Додон приветствовал китайских инвесторов в Молдове и подчеркнул, что руководство страны заинтересовано в том, чтобы с марта 2020 года республика превратилась в самую настоящую строительную площадку, где будут прокладываться дороги и модернизироваться сопутствующая инфраструктура. Глава государства отметил, что Республика Молдова заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, в том числе и из Китайской Народной Республики. В то же время президент подчеркнул, что все предложения о финансировании подобных проектов будут изучены с точки зрения национального интереса и наиболее выгодных условий сотрудничества.

Дом для погорельцев

Множество важных официальных встреч не заслоняют от президента простых сограждан. В сентябре, побывав в селе Дрэгушений Ной Хынчештского района, президент страны навестил семью Николая и Елены Манкаш, воспитывающих пятерых детей и оставшихся без крова в результате пожара, и обещал им подарить дом до наступления зимы. Глава государства тогда объявил сбор средств. Очень многие откликнулись на эту просьбу и помогли собрать деньги на покупку дома для семьи Манкаш. На прошедшей неделе Игорь Додон выполнил обещание и передал нуждающимся ключи от просторного дома. Глава государства подарил также продукты питания и детские книги. Поскольку наступили холода, для семьи были закуплены дрова, а для детей еще и куртки, теплая одежда и другие необходимые вещи. Президент пообещал, что всегда будет рядом с теми, кто нуждается в его поддержке.