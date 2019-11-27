Генеральный примар Кишинева Ион Чебан продолжает получать поздравления в связи с избранием на должность. На этой неделе такое послание получено от мэра Москвы Сергея Собянина, также Чебан получил приглашение посетить Москву с рабочим визитом в четверг, 28 ноября.

Хаос будет искоренен

В понедельник избранный градоначальник Кишинева Ион Чебан заявил, что все преторы и вице-преторы муниципия Кишинев были уволены с должностей. В то же время они будут переназначены на трехмесячный срок. Чебан добавил, что бывший претор сектора Чокана Галина Бостан и бывший претор сектора Ботаника Олег Рэцой, которые были восстановлены судом в должностях, вновь были уволены.

Кроме того примар Кишинева объявил о предстоящей на этой неделе инспекции во всех секторах города. О своем решении он сообщил после отчета, представленного претором сектора Буюкань, относительно незаконных строек и принятых решений. «Видите, как претору сектора Буюкань удалось за неделю решить проблемы, которые не решал полгода? Значит можно? Все решения должны приниматься в строгом соответствии с законодательством, а хаос в области строительства, который до сих пор был в столице, будет искоренен. Лично пойду в каждый сектор и посмотрю, как там обстоят дела. Люди ждут от нас конкретных действий и результатов. Если кто-то не справляется со своими обязанностями, есть много других желающих прийти работать», – отметил Чебан. Градоначальник также призвал вице-примара Виктора Киронду и работников примэрии обсудить решение проблемы остановок в муниципии. Он возмутился тем, что одна рекламная компания стала монополистом, получив право на размещение рекламы на всех остановках, обязуясь содержать их и ремонтировать, но на деле ничего из своих обязательств не выполняет.

Встреча с дипломатами

На прошедшей неделе генеральный примар провел встречу с 24 главами дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе. В рамках дискуссии с официальными лицами, Чебан представил свою команду, а также огласил приоритеты и цели, которые предстоит достичь. «Таким образом мы сосредоточимся на следующих приоритетах: прозрачность, инвестиции, развитие города, муниципальная инфраструктура, внедрение системы «Умный и зеленый город». По окончании обсуждений я показал гостям историческое здание мэрии и заявил о намерении его восстановить. Кроме этого поблагодарил глав ведомств за их открытость и готовность к сотрудничеству», – отметил по завершении встречи Ион Чебан.

По европейским стандартам

В Кишиневе, при содействии примэрии, открылся муниципальный медицинский реабилитационный центр при больнице «Святой Архангел Михаил». Директор медучреждения Михай Чобану сообщил на открытии центра, что в нем установлено зарубежное оборудование, позволяющее проводить процедуры согласно всем европейским нормам и требованиям. «Центр способен принимать в день 1 тыс. пациентов. Раньше бенефициарам процедур необходимо было ехать за границу, либо в частные медучреждения, для получения необходимых услуг», – отметил директор. На ремонт центра из муниципального бюджета было выделено 35 млн леев. Примар Кишинева Ион Чебан сказал, что руководство медучреждения неоднократно обращалось с просьбой помочь в ремонте. «Это пример того, как реабилитационные центры должны выглядеть в Кишиневе и Молдове. Нам надо много работать, чтоб создать такие центры, соответствующие европейским стандартам», – считает примар. По его словам, показателем эффективности центра станут отклики получателей услуг. «У нас есть много предложений и решений относительно помощи медицинскому коллективу. Мы ведем переговоры с правительством по этому вопросу, а также по сотрудничеству в области здравоохранения. Наша цель – улучшить условия работы и жизни людей, а также увеличить зарплату гражданам», – отметил Чебан.

Сотрудничество с IT-компаниями

Примар Кишинева Ион Чебан встретился с 50 представителями IT-компаний и обсудил с ними сотрудничество. На встрече примар сообщил представителям компаний о намерении сделать работу примэрии транспарентной и предложил обсудить эту проблему. Во время встречи участники рассмотрели вопросы развития города, инфраструктуры, инвестиции, городское развитие, интеграцию, а также перевоплощение Кишинева в Smartcity (Умный город) и Greencity (Зеленый город). Градоначальник предложил представителям IT-кампаний разработать и представить выгодные для муниципия и горожан проекты. В завершение встречи стороны договорились создать рабочую группу из представителей IT- компаний и примэрии, которые вместе будут работать над проектами. «В Кишиневе, в сравнении с другими столицами, много упущений. Радует тот факт, что IT-компании активны. Они разрабатывают различные программы, которые продают за границу, а у нас в стране, к сожалению, это не ценится», – сказал Чебан, выразив надежду на результативное сотрудничество в этой сфере.