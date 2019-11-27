Деньги на компьютеры для сельских библиотек исчезли.

В 2014-2018 гг. в Молдове внедрялась программа «Новатека», направленная на оснащение компьютерами библиотек, преимущественно сельских, и подключение к интернету. Финансировал программу Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который выделил на эти цели 12 млн долларов. Реализовался проект Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с молдавскими органами власти.

После завершения программы было официально объявлено, что для библиотек приобрели около 4000 компьютеров и 400 планшетов. Но миллиардеры на слово никому не верят. Поэтому команда экспертов USAID прибыла в Молдову, чтобы проверить, как все обстоит на самом деле. И, по сообщению портала Independent.md, оказалось, что все далеко не так благополучно.

Хуже всего ситуация в Комратском районе, где лишь несколько компьютеров из тысячи, направленных США, были установлены в библиотеках. Некоторые учреждения культуры остались вообще без техники, а их сотрудники заявили, что работают так же, как и двадцать лет назад. Более того, эксперты установили, что пропали и деньги на книги. В помещениях не провели ремонт, и только в некоторых были проделаны косметические работы. Кое-где была закуплена новая мебель, но все фактически лишь для отвода глаз. Практически по назначению израсходовали деньги только в селе Слобозия Маре Кагульского района. Там, кстати, сумели приобрести и автомобиль для транспортировки отходов. Надо ли говорить, что от всего увиденного эксперты USAID в восторг не пришли? Теперь Агентство США по международному развитию, как стало известно порталу Independent.md из заслуживающих доверия источников, намерено подать в суд на примэрии тех населенных пунктов, где пропали деньги, выделенные на оснащение библиотек компьютерами, в рамках проекта «Новатека». Так что по крайней мере часть инвестированных Фондом Билла и Мелинды Гейтс средств придется вернуть.

Показательная история для времен правления господ демократов, не правда ли?

Елена Ройтбурд