Правительство обещает поддержать социальные проекты примэрии.

Стремительный темп перестановок в правительстве и неизбежная при этом насыщенность повестки каждого рабочего дня не помешали премьер-министру Иону Кику провести на этой неделе встречу с Ионом Чебаном, который уже приступил к управлению столичной примэрией. Глава кабинета министров поздравил его с победой на выборах и пожелал успехов.

Диалог правительства и примэрии

На прошедшей встрече обсуждался целый ряд вопросов, среди которых обеспечение природным газом, подготовка к зиме, общественный порядок и др. «Обеспечение общественного порядка представляет для нас повышенный интерес, а основной нашей целью является повышение уровня благосостояния, безопасности и качества жизни граждан», – заявил премьер-министр. Ион Кику заверил, что правительство поддержит социальные проекты примэрии и подчеркнул, что будет активно взаимодействовать с властями столицы. Кроме того, премьер говорил о важности своевременной реализации плана мер на холодный период года. В свою очередь генпримар столицы Ион Чебан поблагодарил главу кабинета министров за поддержку и повышенный интерес к улучшению диалога между центральными и местными государственными учреждениями. Также в ходе встречи Чебан рассказал о приоритетах примэрии. Среди первоочередных задач были названы строительство кольцевой дороги в Кишиневе, сотрудничество с Министерством внутренних дел и Генеральным инспекторатом по патрулированию в части борьбы с незаконной застройкой, обеспечение общественного правопорядка, ремонт дорог, вывод Центрального автовокзала на окраины города, проведение конкретных мероприятий по подготовке к зиме и организация зимних праздников. Премьер-министр заверил генерального примара, что правительство окажет полную поддержку примэрии для улучшения условий жизни в Кишиневе и обеспечения благосостояния горожан.

Совместные проекты

Еще одна важная встреча у генерального примара Кишинева состоялась на прошедшей неделе с послом Румынии в РМ Даниэлом Ионицэ. Ион Чебан поблагодарил главу дипломатической миссии за помощь, оказываемую Румынией муниципию. Новоизбранный генпримар попросил главу посольства оказать содействие в активизации сотрудничества с примарией Бухареста, а также с примариями других городов Румынии. «Благодарен господину послу за открытость и готовность поддержать инициирование и реализацию совместных проектов с большими городами Румынии, включая обмен опытом. В ближайшее время будет разработана соответствующая повестка. Мои цели остаются прежними – развитие и модернизация города», – написал по итогам встречи Чебан на своей странице в соцсети.

Нужна политическая воля

В минувший понедельник Ион Чебан огласил целый ряд первоочередных задач, которые предстоит решить в ближайшее время. Развитие города начинается с эффективной работы примэрии, заявил он и пообещал, что в течение года примэрия полностью перейдет на цифровые рельсы: начиная от единого окна и заканчивая обработкой больших данных и аналитики на их основе. Уже сегодня начинается сбор информации и работа по стандартизации данных для последующего внедрения того, что в бизнесе называется «бизнес аналитика», обработка больших данных. Также будут радикально изменены все процедуры, где сегодня еще высок человеческий фактор и, как следствие, неизбежны коррупционные риски. Это коснется как системы принятия решений в примэрии, так и процедуры взаимодействия с горожанами. На цифровые рельсы перейдет все, начиная от получения информации по исполнению бюджета, планов и реализаций текущих дел претур и управлений примэрии и заканчивая статистикой городских проблем (дтп, освещение, управление имуществом, и многие другие), запросами на решение проблем конкретных домов, дворов и т.д. «Чем прозрачнее и эффективнее будет примэрия, тем лучше и полезнее будет распределяться бюджет города, повысится пополнение бюджета – увеличится доверие инвесторов. Здесь нет ничего сложного. Все, что нужно – это политическая воля. Она есть. Будем двигаться вперед. Времени мало, город и так потерял очень много лет», – подчеркнул Ион Чебан.

Пора избавиться от мусора

В тот же день на оперативном заседании примэрии Ион Чебан сообщил о намерении провести заседания с работниками каждого управления в отдельности, чтобы лучше ознакомиться с проблемами каждого подразделения. «В среду, после муниципального совета необходимо провести отдельное заседание с рядом ведомств и обсудить вопрос подготовки города к зиме. Чтобы зима, как в пошлые годы, не стала для нас неожиданностью», – сообщил Чебан. Градоначальник предложил работникам примэрии, если будет хорошая погода, провести в городе субботник и отдельно обратился к руководителю Autosalubritate Евгению Аксентьеву. «Вы должны раньше всех просыпаться и работать, чтобы на улицах города не было столько мусора. У нас в парках и во дворах очень много мусора, который не вывезен. Если есть какие-то проблемы в финансах или людях, скажите, постараемся решить», – сказал примар. Он призвал и руководителей других управлений и ведомств работать более активно, так как от граждан поступает много жалоб относительно ситуации в городе. Чебан потребовал и от преторов, чтобы они следили за порядком в своих секторах, в частности, чтобы не было продажи алкоголя в вечернее время, чтобы бары и кафе работали согласно графику, а не круглосуточно. Примар сообщил присутствующим, что, как и обещал, будет находиться постоянно на тех местах, которые требуют незамедлительного вмешательства. И сообщил, что во вторник утром он, вместе с работниками ряда учреждений, будет на улице Каля Ешилор, 55, для окончательного решения проблемы со стройкой. «Это будет первая незаконная стройка, в отношении которой примем меры», – пообещал Чебан.

Закон надо соблюдать

Как и обещал, Ион Чебан во вторник побывал с инспекцией на месте незаконного строительства на Каля Ешилор, 55. «Нахожусь на участке, где планировалось незаконное возведение постройки. Потребовал от претора сектора Буюкань в течение 3 дней снять забор и привести участок в порядок», – сказал Чебан после инспекции. По его словам, он не намерен терпеть беззаконие в области строительства. «Ситуацию в городе необходимо менять, и начнем с этого адреса, где планировалось возведение незаконной постройки в ущерб жильцам соседних домов», – отметил примар. Градоначальник сообщил, что он всегда будет открыт для диалога и заинтересован в развитии инфраструктуры города, готов к сотрудничеству с застройщиками, но никогда не позволит процветать беззаконию и появлению незаконных строек, как грибов после дождя. «Есть закон, есть нормы, их надо соблюдать. Я против решений, принятых втихаря, в пользу кого-то, в ущерб Кишиневу и гражданам», – сказал Чебан. Не лишним будет упомянуть, что во время предвыборной кампании одним из пунктов в программе Иона Чебана была борьба с незаконными стройками.

Строительство многоэтажки приостановлено

И еще одно строительство многоэтажного жилого дома с подземной парковкой на улице Каля Ешилор примэрия Кишинева объявила приостановленым. Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник, 18 ноября, генеральным примаром муниципия Кишинэу Ионом Чебаном. Решение органов местного публичного управления является результатом выявления определенных отклонений от нормативных требований, касающихся выполнения строительных работ, и других несоответствий, заявленных претурой сектора Буюканы. На исполнение соответствующего указания примара застройщику отвели 3 дня. Напомним, что ранее жители Кишинева попросили нового мэра проверить законность строительства дома возле канатной дороги на Каля Ешилор. Тогда жильцы возмущались, что новострой будет расположен в непосредственной близости с их домами и перекроет доступ солнечных лучей в окна. Кроме этого, по проекту новострой займет территорию, на которой можно было бы благоустроить детские площадки и сквер.

Примэрия Кишинева сменит адрес

Об этом генеральный примар заявил в ходе заседание оперативных служб примэрии Кишинева. Ион Чебан заявил, что в течение нескольких месяцев примэрия переедет в новое, современное здание – «open space». Историческое здание будет отреставрировано, и в нем будет создан, к примеру, Музей современных технологий. Довольно неожиданная и очень интересная идея. Многие кишиневцы тут же высказались с поддержкой новшества. Некоторые даже стали предлагать свои идеи, как использовать в дальнейшем одно из красивейших зданий столицы. Например, читатели «МК» считают, что это сооружение будет отличным местом для школы детского художественного творчества, куда можно было бы перевести, например, Художественную школу им А. Щусева. Кроме того, там могло бы хватить места и для размещения других творческих коллективов, нуждающихся в дополнительных площадях.

Обязательства перед горожанами

Примар Кишинева призвал избранных 20 октября советников к тому, чтобы последующие 4 года они сосредоточились на решении проблем муниципия, чтобы действовали оперативно и решали их быстро. «Добро пожаловать муниципальному совету в новом составе. Нам предстоит много работать и многое осуществить, у нас есть обязательства перед горожанами. Они доверили вам свой мандат, чтобы вы решали их проблемы. Значит вы лучшие», – сказал примар столицы, обращаясь к советникам. Ион Чебан также назвал основные задачи Муниципального совета: востановление дорог; ремонт и строительство жилого фонда; борьба с коррупцией; социальная поддержка молодых семей.

Чебан назвал имена вице-примаров

Генеральный примар Кишинева озвучил имена тех, кто будет заместителями столичного градоначальника. Ион Чебан предложил Виктору Киронда должность заместителя примара, ответственного за градостроительство и городскую мобильность. Напомним, что Киронда был кандидатом на пост главы столицы на всеобщих местных выборах 20 октября и стал советником Кишиневского муниципального совета (КМС). Еще одно кресло заместителя примара отведено Анжеле Кутасевич, работавшей государственным секретарем министерства просвещения, культуры и исследований. Илие Чебан выдвинут на должность заместителя примара, ответственного за правовую сферу. И еще одним заместителем станет Инга Ионесий, которая в настоящее время является послом нашей страны в Эстонии. «Нам нужны вице-примары, которые быстро вступят в должность и предложат новые проекты для столицы», – сказал Ион Чебан.